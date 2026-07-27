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BVB, berita: Carsten Cramer melontarkan kritik kepada rival Bundesliga

Carsten Cramer, juru bicara manajemen Borussia Dortmund, melontarkan kritik tegas kepada klub-klub Bundesliga lainnya. Bos BVB itu menuding para rival di liga kurang berani dalam pemasaran internasional.

Ia menginginkan "Bundesliga yang jauh lebih berani di luar negeri", tegas Cramer kepada WAZ . "Kita harus menyadari peluang yang ada dalam pemasaran di luar negeri - dan tidak selalu langsung membicarakan kemungkinan risikonya. Saya merasa sayang setelah Piala Dunia nanti hanya Bayern dan kami lagi yang bepergian."

Saat Die Schwarz-Gelben menjalani tur musim panas mereka ke kota metropolitan Jepang, Osaka dan Tokyo, Bayern Munchen akan menyusul pada awal Agustus dengan singgahan di Korea Selatan dan Hong Kong.

Bagi klub asal Westfalen itu, yang terbang ke Asia Timur pada Minggu tanpa para pemain peserta Piala Dunia Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson, dan Marcel Sabitzer serta duet pemain cedera Emre Can dan Nico Schlotterbeck, agenda di lokasi adalah perjalanan pemasaran dan laga yang intens. Selain agenda PR, ada dua laga uji coba melawan Cerezo Osaka dan FC Tokyo dalam rencana mereka.

Sesi latihan ekstensif di lapangan latihan justru bukan prioritas utama. "Pasti akan ada jauh lebih sedikit latihan daripada yang mungkin diperkirakan," kata pelatih Niko Kovac di sela-sela laga uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1:2) pada Sabtu. "Namun kami memang sedang mengurangi beban latihan pada pekan ketiga pramusim."

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BVB, rumor: Sepertinya belum ada kepergian cepat Yan Couto ke Como

Untuk sementara belum ada indikasi perpisahan cepat antara Yan Couto dan Borussia Dortmund. Menurut laporan Bild , BVB dan Como 1907 masih sangat jauh dari kata sepakat. Penyebabnya disebut karena perbedaan besar dalam kerangka finansial dari kesepakatan yang direncanakan tersebut.

Pada awal bulan, semuanya masih mengarah pada kepindahan bek kanan Brasil itu ke peserta Liga Champions asal Italia tersebut dengan status pinjaman. Namun, transfer itu sempat mengalami hambatan setelah rival BVB, Julian Ryerson, bergelut dengan masalah cedera. Meski begitu, situasi pemain Norwegia itu kemudian sempat dinyatakan aman.

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BVB, rumor: Julian Brandt kabarnya memfavoritkan satu klub

Dalam perburuan Julian Brandt (30) yang berstatus bebas transfer, saat ini ada dua klub yang berada di posisi terdepan. Menurut Sky Sports, Leeds United telah mengajukan tawaran konkret kepada mantan pemain Dortmund itu. Secara paralel, tawaran yang sudah siap juga disebut datang dari Ajax Amsterdam.

Saat ini Brandt dikabarkan cenderung memilih bergabung dengan Leeds, karena prospek tampil di Premier League sangat menggugah minatnya. Untuk menjajaki kemungkinan tersebut, ayah sekaligus agennya, Jürgen Brandt, bertemu langsung di Elland Road pada awal bulan. Namun, menurut laporan itu, negosiasi masih terus berlangsung.

Gelandang serang itu pada dasarnya juga terbuka terhadap kepindahan ke Serie A Italia, tetapi saat ini belum ada pendekatan konkret ke arah sana. Karena kontraknya di BVB berakhir, Brandt bisa didapatkan tanpa biaya transfer.

BVB: Laga uji coba, jadwal, siaran TV pada musim panas

Tanggal Waktu Pertandingan Siaran TV dan live streaming Tempat pertandingan Sabtu, 25 Juli 13.00 Fortuna Düsseldorf vs. BVB BVB-TV / Sky Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Rabu, 29 Juli 12.00 (waktu Jerman) Cerezo Osaka vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Kota Osaka) Sabtu, 1 Agustus 12.00 (waktu Jerman) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Minggu, 9 Agustus 15.00 (waktu Jerman) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (London) Sabtu, 15 Agustus 17.30 BVB vs. AS Roma BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



