Berita dan rumor lain soal BVB:

Rapor BVB: Silva mempromosikan dirinya sendiri, Schlotterbeck sukses melakukan comeback

Kovac dan Ricken membawa kabar baik dari wonderkid BVB, Karetsas

Barca dikabarkan mengincar salah satu talenta terbesar BVB

IMAGO

BVB, berita: Fabio Silva jelaskan selebrasi bersama Felix Nmecha

Hingga akhir bursa transfer, Fabio Silva sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund. Penyerang asal Portugal itu pada akhirnya bertahan dan sejak saat itu tampil jauh lebih menonjol. Sejauh ini, ia sudah membukukan empat gol dalam lima pertandingan kompetitif.

Saat menang 3-0 atas Paderborn, Silva, yang untuk pertama kalinya musim ini tidak dimainkan sebagai pemain pengganti, menyumbang gol pembuka 1-0 di awal laga. Dalam selebrasinya, ia berlari langsung ke arah bangku cadangan dan ke pelukan Felix Nmecha. Sang penyerang lalu menjelaskan alasan di balik tindakannya itu setelah pertandingan.

"Karena dalam sepak bola, dan juga dalam hidup, semuanya tidak selalu mudah. Pada musim lalu dan juga di awal musim ini, ada banyak kegaduhan terkait diri saya," kata Silva, lalu melanjutkan: "Dia selalu datang kepada saya dan mencoba mendorong saya agar saya berkembang dan fokus pada hal-hal yang bisa saya pengaruhi sendiri."

Keraguan awal di sekitar klub memang sempat sangat besar ketika sang striker pada awalnya gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Kritik publik dan menit bermain yang naik turun mewarnai bulan-bulan pertama Silva. Pada fase itulah Nmecha mengambil peran sebagai sosok pemberi semangat.

"Dia terus mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi pembeda. Dia adalah salah satu sahabat terbaik saya di tim dan sangat membantu saya. Bukan hanya setelah pertandingan ini, dalam laga-laga sebelumnya saat semuanya berjalan baik pun saya selalu mendatanginya dan berkata: terima kasih karena sudah begitu banyak membantu saya."

Bagi Silva, tren positif yang sedang ia jalani saat ini jelas berkaitan erat dengan pendampingan Nmecha: "Dia adalah salah satu orang yang benar-benar berkontribusi sehingga saya bisa mengalami momen ini. Dan jika sekarang saya berada dalam situasi seperti ini, itu juga karena dia."

Getty Images

BVB, berita: Nico Schlotterbeck merahasiakan kondisi kebugarannya

Nico Schlotterbeck merayakan comeback-nya di starting XI saat menang 3-0 atas SC Paderborn. Fakta bahwa Schlotterbeck sudah kembali berada di lapangan juga datang secara tak terduga bagi publik. Baru setelah peluit akhir, bek itu menjelaskan latar belakangnya kepada mikrofon Sky .

Ia sengaja meminta agar perkembangan dalam beberapa hari terakhir tidak terlalu diumumkan ke publik, agar bisa bekerja dengan tenang untuk memulihkan performanya. Taktik merahasiakan hal itu juga berhasil berkat adanya kesepakatan yang jelas dengan klub.

"Kami memang belum banyak mengomunikasikan hal itu, karena saya tidak menginginkannya," ungkap pemain tim nasional itu. Ia sudah "kembali ikut latihan sejak sepekan lalu".

Pemimpin lini belakang itu juga menegaskan betapa beratnya masa-masa yang ia jalani di pinggir lapangan. "Sepak bola memang seperti candu adrenalin. Saya sangat merindukannya, itu cedera yang berat," jelas Schlotterbeck. "Tapi sekarang saya senang bisa kembali lagi."

Schlotterbeck bermain hampir 80 menit melawan tim promosi itu sebelum akhirnya ditarik keluar. Soal kebugarannya, ia berkata kepada DAZN: "Saya merasa baik, kami memainkan pertandingan yang cukup bagus, jadi saya senang. Pada akhirnya, untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya benar-benar sedikit kelelahan dan kemudian harus keluar."

IMAGO

BVB, berita: Apakah Nico Schlotterbeck sudah akan dipanggil Jürgen Klopp? Ole Book memberi penjelasan

Borussia Dortmund menjalin komunikasi langsung dengan DFB terkait kemungkinan pemanggilan Nico Schlotterbeck untuk blok laga internasional yang akan datang, seperti dikonfirmasi direktur olahraga BVB Ole Book setelah duel kontra Paderborn. Pelatih tim nasional Jürgen Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya untuk laga-laga Nations League mendatang pada 17 September.

"Kami tentu sudah berbicara dengan DFB dan dengan Jürgen Klopp. Tapi apa tepatnya hasilnya nanti, kami atau kalian akan melihatnya nanti," kata Book.

Mengingat beban fisik dan pengaturan beban individual sang bek, ada kemungkinan ia akan dikembalikan secara bertahap atau diistirahatkan sebagai langkah pencegahan untuk tugas-tugas berikutnya.

Program Nations League untuk tim DFB akan dimulai pada 24 September dengan laga tandang di Belanda. Setelah itu, ada dua laga kandang melawan Yunani dan Serbia dalam jadwal, sebelum blok laga internasional ditutup dengan pertandingan tandang di Yunani.

BVB, berita: Julian Brandt cetak gol indah untuk Ajax Amsterdam

Dengan aksi individu yang memukau, mantan pemain Dortmund Julian Brandt membuka jalan bagi kemenangan tandang telak 5-1 Ajax Amsterdam atas Fortuna Sittard pada pekan ke-6 Eredivisie. Rekrutan baru asal Jerman itu mencetak gol pembuka pada menit ke-35 dan dengan demikian memberi jalan bagi sang juara rekor menuju kemenangan.

Setelah aksi sapuan yang gagal dari tim tuan rumah, Brandt mengontrol bola pantul di tepi kotak penalti dengan dadanya. Tanpa berpikir lama, gelandang serang itu langsung melepaskan tembakan dengan kaki kiri dan menghujamkan bola tak terbendung ke sudut gawang.

Bagi pemain berusia 30 tahun itu, ini sudah menjadi gol liga keduanya dengan seragam klub tradisional Amsterdam tersebut, dan secara keseluruhan ia sudah mencatatkan empat gol dalam sembilan pertandingan kompetitif. Brandt pindah ke Amsterdam secara gratis pada musim panas setelah kontraknya di BVB tidak diperpanjang usai tujuh tahun.

Berkat kemenangan telak itu, Ajax naik ke posisi kelima klasemen Eredivisie.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 12 September (15.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SC Paderborn Sabtu, 19 September (18.30) Bundesliga VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Sabtu, 9 Oktober (20.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Rabu, 14 Oktober (21.00) Liga Champions FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund Sabtu, 17 Oktober (15.30) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund







