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Borussia Dortmund dan Waldemar Anton tampaknya optimistis dapat memperpanjang kerja sama mereka. Sebaliknya, situasinya sangat berbeda bagi pemain muda Luca Reggiani. Kabar dan rumor seputar BVB.

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BVB, rumor: Dortmund optimistis bisa memperpanjang kontrak Waldemar Anton

Dalam waktu singkat, Waldemar Anton telah menjadi bagian penting dari tim Borussia Dortmund dan sosok sentral di lini pertahanan.

Karena itu, tak mengherankan jika Dortmund sangat ingin mempertahankan bek tersebut setelah kontraknya saat ini berakhir. Seperti telah dilaporkan Sky Sport , BVB tengah serius mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kontrak pemain timnas itu.

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Menurut informasi Sky Sport , petinggi klub kini telah mengajukan tawaran kontrak konkret kepada Anton. Pembicaraan antara kedua pihak rencananya akan dilanjutkan secara intensif selama jeda internasional saat ini.

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Peluang mencapai kesepakatan tampaknya cukup baik. Baik klub maupun pemain disebut bersikap positif terhadap negosiasi lebih lanjut. Kedua pihak pun berharap dapat segera menemukan solusi bersama.

Sejak bergabung dengan Dortmund pada musim panas 2024, Anton memiliki tempat tetap di lini pertahanan BVB. Arti pentingnya bagi tim terutama terlihat dari waktu bermainnya yang konsisten. Anton, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, sejauh ini bermain penuh dalam setiap pertandingan Bundesliga dan Liga Champions pada musim ini.

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BVB, rumor: Luca Reggiani tampaknya ingin meninggalkan Dortmund

Menurut laporan Sky Sport, pembinaan dan pengembangan talenta muda menimbulkan keresahan di Borussia Dortmund. Sejumlah pemain muda dikabarkan semakin tidak puas dengan minimnya kesempatan bermain.

Hal ini paling jelas terlihat pada Luca Reggiani: Agennya disebut telah memberi tahu petinggi klub bahwa sang pemain ingin pindah ke klub lain.

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Mathis Albert dan Samuele Inacio memang belum sampai mempertanyakan masa depan mereka, tetapi keduanya juga menginginkan lebih banyak waktu bermain dan kesempatan lebih besar untuk membuktikan diri di lapangan.

Reggiani, 18 tahun, menandatangani kontrak profesional hingga 2029 pada Maret. Namun, pada musim ini ia baru bermain selama total 50 menit dalam dua pertandingan resmi di bawah pelatih Niko Kovac dan lebih sering membela tim U-23.

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Albert, 17 tahun, mendapat kesempatan bermain selama 90 menit bersama tim utama pada putaran pertama DFB-Pokal dan sekali masuk sebagai pemain pengganti di Bundesliga. Inacio, yang menerima kartu merah melawan HSV pada pekan pertama, sejauh ini mendapat empat kesempatan tampil dari Kovac.

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