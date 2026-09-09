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BVB, berita: Matthias Sammer menuntut perubahan pola pikir

Matthias Sammer secara tegas memuji kembalinya Borussia Dortmund merekrut pemain muda yang bertalenta dan bisa berkembang. "Di masa lalu, mungkin sedikit terabaikan untuk merekrut satu atau dua pemain muda berpotensi," kata penasihat BVB itu kepada Prime Video.

Namun, pria 59 tahun itu menginginkan pendekatan yang berbeda terhadap para talenta, sebuah arah yang berbeda. "Kita harus meninggalkan perdebatan soal merekrut pemain muda hanya agar nanti bisa dijual mahal," tuntut mantan bintang BVB itu. "Kita seharusnya merekrut pemain muda untuk membuat tim lebih baik dan mengarahkan mereka pada tuntutan di Dortmund."

Dengan Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias, atau Joane Gadou, Dortmund mendatangkan talenta dalam jumlah luar biasa banyak pada musim panas. Sammer secara khusus menyoroti kerja bagus pelatih Niko Kovac dan direktur olahraga Ole Book.

Sammer terbuka terhadap seruan dari lingkungan sekitar dan publik agar Dortmund bermain lebih atraktif, tetapi ia kurang setuju dengan tuntutan akan "spektakel". Menurutnya, campuran yang tepat adalah kuncinya.

Baginya, "nilai-nilai dasar sepakbola" adalah yang utama. Nilai-nilai itu "harus diseimbangkan: daya tarik dengan bola, kejelasan tanpa bola, kepribadian, dan berbagai solusi dalam fase permainan yang berbeda", jelas Sammer.

BVB tengah mengupayakan "sebuah perubahan, tak perlu diragukan lagi", kata Sammer. "Semua, semua siap. Tetapi bukan demi perubahan itu sendiri, melainkan di atas fondasi yang stabil."

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BVB, rumor: Bos klub dipecat karena transfer yang gagal terwujud

Dengan Ethan Nwaneri, BVB merespons cedera parah Giannis Konstantelias. Fakta bahwa kini talenta super dari Arsenal itu beraksi di Dortmund dan bukan Marcel Regula dari Zaglebie Lubin konon telah membuat seorang pejabat tinggi kehilangan pekerjaannya.

Setidaknya, media-media Polandia berspekulasi bahwa transfer Regula yang batal menjadi malapetaka bagi Pawel Jez, yang dipecat klub kasta tertinggi itu pada Senin.

Mengapa secara rinci BVB pada akhirnya mundur dari kesepakatan dengan Lubin dan melepas Regula, yang kabarnya berada sangat tinggi dalam daftar kandidat Dortmund, masih belum jelas. Segera setelah itu, Jez mengklaim bahwa paling lambat musim panas mendatang, atau mungkin bahkan pada periode transfer musim dingin berikutnya, BVB akan kembali datang untuk Regula.

Dalam konteks pemecatannya, ini terdengar nyaris seolah-olah ia mencoba mengalihkan perhatian dari transaksi jutaan euro yang gagal dengan runner-up Jerman itu. Nilai transfer untuk pemain serbabisa lini serang berusia 19 tahun itu disebut-sebut mencapai enam hingga delapan juta euro.

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BVB, berita: Serhou Guirassy rayakan jubileum dengan "hat-trick" bersejarah

Ada cara yang lebih buruk untuk menandai laga ke-100 bersama sebuah klub. Serhou Guirassy mencetak dua gol di akhir laga untuk mencegah hilangnya poin pada awal petualangan di kompetisi tertinggi Eropa. Itu adalah gol ke-63 dan 64 pemain 30 tahun itu untuk BVB, sebuah rasio yang sensasional!

Tak lama setelah dwigolnya, No. 9 Dortmund itu juga langsung menorehkan sejarah Liga Champions. Sebagai pemain pertama sepanjang sejarah, ia "berhasil" setelah dua kali mencetak gol ke gawang yang benar, juga sekali ke gawang yang salah. Guirassy memang tidak bisa disalahkan untuk itu karena kiper Gregor Kobel secara sial menembakkan bola ke arahnya, tetapi catatan di buku sejarah itu tak lagi bisa diambil darinya.

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