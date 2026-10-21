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BVB menang berkat Guirassy: "Perasaan saya sedikit campur aduk"

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BVB, rumor: Detail menarik kontrak Niko Kovac terungkap

Pelatih Niko Kovac baru-baru ini kembali memperpanjang kontraknya bersama BVB hingga 2029. Sport Bild mengklaim telah mengetahui bahwa kontrak tersebut, selain memuat bonus prestasi, juga mencakup apa yang disebut "klausul pemecatan".

Menurut laporan itu, Kovac dan manajemen klub memiliki kesepakatan bahwa kontraknya akan segera diakhiri jika pelatih berusia 55 tahun itu gagal. Saat kemungkinan pembebastugasannya terjadi, sisa gaji yang belum dibayarkan hingga Juni 2029 akan dihitung dan 50 persennya dibayarkan kepada Kovac.

Keuntungannya: BVB tidak lagi harus menanggung gaji Kovac, sementara ia bisa segera bernegosiasi dengan klub lain, yang pada gilirannya tidak perlu membayar biaya kompensasi.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 12.30 SGE

Sebaliknya, jika sukses, Kovac berpeluang menerima sejumlah bonus. Selain gaji pokok yang kabarnya berada di kisaran lima juta euro, ia akan menerima tambahan 1,2 juta euro jika meraih gelar juara liga. Jumlah yang sama juga akan diterimanya jika menjuarai Liga Champions. Selain itu, keberhasilan menjuarai DFB-Pokal akan menambah saldo rekeningnya sebesar 500.000 euro.

Dalam negosiasi yang kabarnya telah dimulai menjelang akhir musim lalu, kali ini Kovac bersikeras meminta kontrak jangka panjang. Pada Agustus 2025, ia masih menerima perpanjangan kontrak hanya untuk satu tahun lagi. Kini, dua tahun ditambahkan ke kontraknya. Ini menjadi tanda jelas bahwa ia ingin membangun sesuatu bersama direktur olahraga Ole Book dan direktur pelaksana Lars Ricken.

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BVB, berita - Cetak dua gol melawan Sabah: Guirassy samai Kane

Serhou Guirassy tampil gemilang saat Borussia Dortmund menang 2-1 atas Sabah FK di Liga Champions pada Selasa. Berkat dua golnya, ia menjadi pemain terbaik dalam laga itu bagi kubu Hitam-Kuning. Bagi sang penyerang, ini merupakan kali ketujuh ia mencetak dua gol dalam satu pertandingan Liga Champions sejak awal musim 2024/25. Dengan catatan itu, ia berada di puncak kategori tersebut bersama bintang Bayern, Harry Kane. "Perasaan saya sedikit campur aduk," kata Guirassy setelah pertandingan. "Saya senang dengan kemenangan ini, yang penting bagi tim. Namun, kami menyia-nyiakan beberapa peluang."

Dua golnya ke gawang Sabah membuat pemain Guinea itu kini mengoleksi empat gol di Liga Champions musim ini. Tepat setelah peluit akhir, ia pun memimpin daftar pencetak gol bersama Ermedin Demirovic dari Stuttgart, Nicolo Tresoldi dari FC Brugge, dan Erling Haaland (Manchester City).

Bagi Dortmund, kemenangan atas juara Azerbaijan itu sangat penting karena diraih di tengah periode hasil buruk. Sebelumnya, BVB gagal menang dalam tiga pertandingan beruntun di semua kompetisi. Pekan lalu, Dortmund juga kalah 0-1 dari Bodö/Glimt pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions. Setelah menjalani tiga pertandingan, mereka kini mengoleksi enam poin.

Pada Sabtu, BVB kembali berlaga di Bundesliga. Mereka akan menjamu Eintracht Frankfurt.

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BVB, berita - Borussia Dortmund akhiri krisis singkat: Kovac puas, Book lega

Pelatih BVB Niko Kovac menyatakan puas dengan permainan menyerang timnya setelah pertandingan melawan Sabah berakhir.

"Hari ini kami bermain sangat baik dalam menyerang dan menciptakan banyak peluang. Seandainya kami memanfaatkan separuhnya saja, kami tentu menang dengan selisih tiga atau empat gol," ujar pelatih BVB itu. Namun, ia juga mengakui timnya berulang kali memberi lawan peluang akibat kesalahan sendiri: "Kami beberapa kali melakukan kesalahan kecil sehingga lawan bisa kembali ke dalam pertandingan. Ini kemenangan yang diraih dengan susah payah, tetapi sepenuhnya pantas."

Direktur olahraga Ole Book juga memberikan penilaian positif setelah kemenangan penting itu. Ia tidak hanya menekankan arti penting tiga poin, tetapi juga menyinggung situasi sulit tim setelah rentetan hasil buruk belakangan ini. "Ketika menempuh perjalanan sejauh ini, bukan hanya kami, melainkan juga para suporter, kami semakin senang bisa meraih tiga poin yang juga sangat penting setelah kekalahan di Norwegia. Tentu rasanya menyenangkan bisa kembali menang setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan," kata Book.

Seperti Kovac, direktur olahraga itu juga melihat perkembangan permainan meski sejumlah peluang terbuang. "Penyelesaian akhir yang lebih tajam tentu akan sangat membantu kami hari ini. Di sisi lain, dari segi permainan, kami telah membuat kemajuan yang jelas," ujar Book.

Penilaian itu juga diamini Joey Veerman, yang tampil luar biasa dan memberikan assist untuk gol kemenangan 2-1. Gelandang tersebut melihat peningkatan yang jelas dibandingkan pekan lalu, tetapi juga menyoroti kurangnya ketajaman di depan gawang. "Kami menciptakan banyak peluang. Jika dibandingkan dengan pekan lalu, menurut saya hari ini kami bermain sangat baik, baik dari segi peluang maupun cara bermain. Namun, ya, kami seharusnya memastikan kemenangan. Kami seharusnya mencetak jauh lebih banyak gol," ujar Veerman.

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