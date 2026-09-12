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BVB, Berita: Joey Veerman ungkap alternatif transfer lain

Rekrutan baru Borussia Dortmund, Joey Veerman, pada musim panas lalu sebenarnya juga bisa saja berlabuh di klub lain. Hal itu diungkapkan pemain Belanda tersebut dalam wawancara dengan Sky.

"Sebelumnya saya punya beberapa opsi, yaitu Premier League dan liga Turki. Saya menunggu klub besar yang juga bermain di Liga Champions, karena di PSV saya juga sudah bermain di Liga Champions selama tiga tahun", tuturnya.

Namun ketika BVB datang dan mengajukan tawaran kepadanya, Veerman merasa bahwa kepindahan ke Die Schwarzgelben adalah "pasangan yang sempurna" baginya secara pribadi. "Fansnya luar biasa. Begitu juga laga kandang dan tandang. Contohnya di Hoffenheim: setengah stadion adalah fans Dortmund. Itu tidak normal di Belanda", pujinya.

BVB memboyong pemain Belanda berusia 27 tahun itu dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer sedikit di atas 22 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2031.

Bersama Dortmund, Veerman ingin meraih hal-hal besar ke depan: "Saya berusaha menjadi penting, dan seperti yang saya bilang, saya juga suka angka: membuat banyak assist dan juga mencetak beberapa gol. Saya ingin menang sebanyak mungkin. Saya ingin memenangkan gelar seperti dalam beberapa tahun terakhir bersama PSV. Kami berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik kami."

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BVB, Berita: Konstantinos Karetsas keluar dari rumah sakit

Konstantinos Karetsas dari klub Bundesliga Borussia Dortmund telah meninggalkan rumah sakit setelah mengalami masalah peredaran darah dalam laga Liga Champions melawan Villarreal FC (3-2). Hal itu dikonfirmasi BVB kepada SID pada Jumat.

Ibu pemain tim nasional Yunani itu sebelumnya menjelaskan kepada harian Belgia Het Nieuwsblad bahwa masalah yang dialami pemain 18 tahun tersebut tampaknya "disebabkan oleh dehidrasi". Dia juga menyebut adanya "gangguan peredaran darah". Terkait hal itu, klub tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan.

Pemain menyerang itu masih menjalani pemeriksaan lanjutan dan untuk sementara absen membela BVB. "Kondisinya cukup baik sesuai situasinya. Masih ada pemeriksaan lanjutan, kami ingin mengetahui persoalannya secara sangat rinci", kata direktur olahraga Ole Book pada Kamis.

Karetsas pada Selasa malam, saat babak pertama berlangsung, mengangkat lengannya setelah sebuah umpan datar dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tak lama kemudian petugas medis bergegas datang, rekrutan baru itu meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan penonton dan dengan air mata di mata.

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