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Borussia Dortmund v Manchester City: Group G - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

BVB, berita dan rumor: "Gila", Matthias Sammer menyatakan sikap tegas soal perdebatan mengenai gaya bermain Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund

Penasihat Borussia Dortmund membela pelatih Niko Kovac. Marc Bartra menantikan kepulangannya ke wilayah Ruhr. Kabar dan rumor seputar BVB.

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BVB, Berita: Matthias Sammer membela pelatih Dortmund Niko Kovac

Borussia Dortmund berada di puncak klasemen bersama Bayern Munich setelah delapan pertandingan Bundesliga. Meski begitu, gaya bermain Die Schwarzgelben masih menjadi perdebatan. Sepak bola mereka yang terkadang lebih mengutamakan hasil dan kurang spektakuler menuai kritik dari sejumlah pengamat.

Penasihat BVB Matthias Sammer tidak sependapat dengan kritik tersebut. Dalam acara Sky90 ia membela pelatih Niko Kovac dan terutama menyoroti kemampuannya dalam berhubungan dengan orang lain.

"Ia seperti seorang gentleman, termasuk kepada para pemain. Ia punya pembawaan. Kita selalu mengatakan bahwa kemampuan mengelola orang lebih penting daripada sebelumnya pada masa sekarang, tetapi kita tetap hanya membicarakan taktik. Apa yang saya katakan ini memang berlebihan, tetapi caranya memimpin orang dan kredibilitas yang ia miliki itu istimewa," kata Sammer.

Pertandingan berikutnya
BVB

BVB

Champions League

04 Nov 2026

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Sammer juga menjadikan perkembangan tim di bawah pelatih asal Kroasia itu sebagai argumen untuk membela Kovac. Menurutnya, Dortmund terus berkembang sejak Kovac mulai menjabat pada Februari 2025. "Fondasi yang dibangun sejak ia datang sungguh luar biasa," kata Sammer.

Sammer terutama tidak memahami mengapa perdebatan tentang gaya bermain Dortmund terus berlanjut. Dengan rata-rata dua poin per pertandingan Bundesliga, Kovac memiliki catatan yang kuat.

Mantan pemain tim nasional itu tidak memahami mengapa pekerjaan Kovac masih terus diragukan. "Saya tidak bisa menerima ketika di Jerman orang membicarakan suara-suara ketidakpuasan dan semacamnya. Semua itu tidak jelas. Saya tidak bisa memahaminya," jelas pria berusia 59 tahun itu.

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BVB, Berita: Marc Bartra berbicara tentang kepulangannya ke Dortmund

Borussia Dortmund akan menghadapi Real Betis dari Sevilla di Liga Champions pada Rabu malam pukul 21.00. Itu berarti mereka juga akan berhadapan dengan Marc Bartra, yang pernah bermain untuk BVB dari 2016 hingga 2018 dan merupakan satu-satunya anggota tim yang terluka dalam serangan terhadap bus tim Dortmund pada 11 April 2017.

Pemain asal Spanyol yang kini berusia 35 tahun itu tampil dalam 51 pertandingan kompetitif untuk BVB. Ia tidak ingin lagi membicarakan peristiwa tersebut sekarang. Namun, kepada SID ia mengatakan, "Saya belajar untuk lebih menghargai hidup, keluarga saya, rekan-rekan setim saya, dan hal-hal kecil yang terkadang kita anggap biasa." Dari pengalaman itulah hubungan istimewanya dengan kota tersebut terjalin. "Karena itulah Dortmund akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya."

Hampir sembilan tahun setelah kepergiannya, Bartra kini kembali bermain di lapangan stadion Dortmund. Kesempatan mewakili Real Betis dalam kompetisi Eropa yang istimewa itu sangat berarti baginya. "Kembali ke sana sambil mewakili Betis dalam kompetisi yang begitu istimewa adalah sebuah hadiah," katanya. "Saya sangat menantikannya dan merasakan ikatan yang kuat dengan Dortmund."

Dalam kepulangannya, Bartra terutama menantikan atmosfer di Signal Iduna Park. "Ada stadion yang bisa Anda dengar, ada pula yang bisa Anda rasakan. Anda bisa bermain di stadion-stadion hebat, tetapi perasaan di Westfalenstadion sulit diungkapkan dengan kata-kata. Energinya begitu dahsyat." Energi itu membuatnya merasa "seolah stadion tersebut memiliki kehidupan sendiri. Semuanya bergetar, bahkan tanahnya. Anda harus mengalaminya sendiri".

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BVB, Jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Rabu, 4 November (pukul 21.00)

Liga Champions

Borussia Dortmund vs. Real Betis

Sabtu, 7 November (pukul 15.30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. SV Elversberg

Sabtu, 21 November (pukul 15.30)

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

Selasa, 24 November (pukul 21.00)

Liga Champions

Arsenal vs. Borussia Dortmund

Minggu, 29 November (pukul 19.30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

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