Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

BVB tampaknya menghadapi masalah dalam negosiasi dengan sejumlah pemain. Selain itu, ratusan teolog menyatakan dukungan kepada Felix Nmecha. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:

Pascal Groß mendadak jadi "pemain terbaik di Liga Primer"

Di hadapan rekor penonton! Popp antar BVB raih kemenangan telak dalam derbi

Petinggi BVB akan kembali berbicara dengan Nmecha

BVB, rumor: Apakah perpanjangan kontrak Schlotterbeck membawa dampak berantai?

Perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck di BVB pada April tahun ini tampaknya membawa dampak berantai. Menurut laporan Sport Bild, kenaikan gaji besar yang diterima bek tengah itu berdampak pada negosiasi yang sedang berlangsung maupun negosiasi mendatang dengan pemain-pemain penting lainnya.

Menurut laporan tersebut, Waldemar Anton, Gregor Kobel, dan Serhou Guirassy telah melihat apa yang secara finansial mungkin diberikan Borussia Dortmund. Kontrak ketiganya sama-sama berakhir pada musim panas 2028 dan klub ingin mempertahankan mereka semua.

Iklan Iklan

Menurut kabar, kontrak baru Schlotterbeck yang berlaku hingga 2031 memungkinkannya memperoleh gaji kotor 14 juta euro per tahun termasuk bonus. Dengan demikian, ia menjadi pemain bergaji tertinggi di klub. Pemain berusia 26 tahun itu dipandang sebagai calon kapten dan sudah menggantikan kapten saat ini, Emre Can, pada musim ini. Can baru akan kembali ke lapangan tahun depan setelah mengalami cedera ligamen krusiatum.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BMG Bundesliga 09.30 BVB

Namun, Anton, Kobel, dan Guirassy juga memiliki peran penting di klub. Pembicaraan dengan Anton sudah berjalan, tetapi kabarnya mengalami kebuntuan. Tawaran pertama BVB disebut tidak sesuai dengan harapan Anton . Kabarnya, gaji yang ditawarkan hanya sekitar separuh dari gaji Schlotterbeck. Pada saat yang sama, rumor mengenai ketertarikan dari Liga Primer sudah beredar.

Menurut laporan itu, Kobel dan Guirassy juga akan membandingkan tawaran yang mereka terima dengan gaji Schlotterbeck ketika negosiasi menyentuh soal gaji. BVB diragukan mampu membiayai tiga kenaikan gaji lagi dalam besaran serupa.

Getty Images

Iklan

BVB, berita: Ratusan teolog menyatakan dukungan kepada Felix Nmecha

Lebih dari 300 teolog dan pemegang tanggung jawab di gereja menyatakan dukungan kepada Felix Nmecha dari BVB melalui surat terbuka. Dalam surat yang ditujukan kepada presiden Hans-Joachim Watzke dan jajaran pengurus klub itu, para penandatangan menyatakan solidaritas terhadap selebrasi gol kontroversial pemain tim nasional Jerman tersebut.

Para teolog itu antara lain mendasari sikap mereka dengan alasan bahwa di Jerman tidak ada kewajiban untuk mendukung etika seksual tertentu, seperti etika queer. Selain itu, pesepakbola tersebut berhak menjalankan keyakinannya dan menyatakannya secara terbuka. Melindungi kehidupan yang belum lahir dan menganut "etika perkawinan yang tinggi" juga tidak melanggar hukum. Pandangan-pandangan itu "sama sekali tidak merendahkan orang" yang "berpikir berbeda atau hidup berbeda".

Iklan

Para penulis surat tersebut menyatakan "sangat khawatir" terhadap sikap klub karena mereka melihatnya sebagai tanda semakin berkurangnya toleransi sejati. Menurut mereka, "persaingan positif antarpandangan hidup harus dimungkinkan dalam negara hukum yang demokratis", meskipun berbagai pilihan cara hidup saling bertentangan.

Selain itu, jajaran pimpinan BVB dituding menerapkan "standar ganda yang tidak pantas" karena etika seksual dalam agama lain relatif "jauh lebih ketat".

Iklan

Latar belakangnya: Dalam pertandingan melawan SV Elversberg sebelum jeda internasional, Nmecha sekali lagi melakukan gestur selebrasi yang berkaitan dengan organisasi "Ballers in God". Nmecha meletakkan mahkota imajiner di atas rumput lapangan untuk merujuk pada inisiatif "The King's Return". Jaringan itu antara lain dituduh mendiskriminasi kelompok minoritas . Selain itu, jaringan tersebut sebelumnya menuai kecaman karena pernyataan homofobik dan pandangan dunia evangelikalnya.

Departemen suporter dan pendukung Dortmund kemudian menuntut klub mengambil jarak secara tegas dari jaringan evangelikal, dan Watzke juga menunjukkan pemahaman terhadap tuntutan itu . "Kami tidak menginginkan itu di rumah kami," tegasnya. Ia menjelaskan: "Saya mengatakan kepadanya: Felix, jika kamu merasa hal itu memecah belah suporter, mungkin kamu juga menyadari bahwa sebaiknya kamu tidak melakukannya lagi. Dia ingin memikirkannya. Kami sudah berbicara dengannya dengan sangat baik. Kami melakukan panggilan video selama satu jam. Saat ini kami berada pada tahap itu dan dia akan memikirkannya. Saya berharap kami bisa menemukan solusi yang masuk akal."

Iklan

Pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp juga menanggapi persoalan tersebut selama jeda internasional dan mengungkapkan bahwa ia telah meminta Nmecha untuk tidak melakukan selebrasi mahkota saat mengenakan seragam tim nasional Jerman . "Dia mengatakan bahwa dia mencintai semua orang dan tidak mendiskreditkan siapa pun. Bagi saya, itu menjernihkan bagian yang paling penting. Dia tidak ingin lagi melakukan selebrasi seperti itu," katanya sebelum pertandingan melawan Serbia pada Jumat malam (3-1).

Meski demikian, perdebatan itu terus memicu ketidakpuasan. Lebih dari 3.000 orang telah menandatangani petisi daring berjudul "Keyakinan bukan pelanggaran: Biarkan Felix merayakan gol!".

Getty Images

Iklan

BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 21 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Selasa, 24 November (pukul 21.00) Liga Champions Arsenal FC vs. Borussia Dortmund Minggu, 29 November (pukul 19.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Rabu, 2 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Minggu, 6 Desember (pukul 15.30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund