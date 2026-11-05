Berita, artikel, dan rumor lainnya seputar BVB:

Pemain yang dianggap gagal dalam transfer BVB justru bersinar di luar dugaan

Mengapa Fabio Silva menjadi pemain pengganti terbaik dalam sejarah BVB

Apakah BVB terancam kehilangan salah satu pemain andalannya?

BVB, rumor: Borussia Dortmund juga memikirkan Kane terkait Guirassy

Keinginan Borussia Dortmund mempertahankan penyerang tengah Serhou Guirassy melampaui akhir kontraknya pada 2028 tampaknya antara lain berkaitan dengan pencetak gol Bayern Munich, Harry Kane.

Guirassy, yang bergabung dengan BVB sejak 2024, sebelumnya cukup lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Karena itu, laporan Sport Bild bahwa Dortmund ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut lebih awal cukup mengejutkan.

Seperti dijelaskan dalam laporan Bild , para petinggi BVB juga mempertimbangkan perjalanan karier Kane. Pemain Inggris itu tengah berada di puncak performanya pada usia 33 tahun, bahkan baru-baru ini memenangkan Ballon d'Or dan memiliki rasio gol yang luar biasa bersama FCB. Kane, maupun mantan pencetak gol Bayern dan BVB Robert Lewandowski (kini di Chicago Fire), yang tetap bermain di level tertinggi hingga usia pertengahan 30-an, menjadi contoh bagi para petinggi Borussia bahwa terus mengandalkan Guirassy adalah langkah yang masuk akal.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 09.30 ELV

Mereka pun berharap tahun-tahun terbaik pemain asal Guinea itu baru akan datang dan ia bisa meningkatkan rasio golnya yang sudah kuat. Dortmund juga mengingat pernyataan yang pernah disampaikan mantan pelatih BVB Jürgen Klopp saat menangani FC Liverpool: "Puncak performa tidak selalu terjadi pada usia pertengahan 20-an. Keuntungan besar pada usia awal hingga pertengahan 30-an adalah seorang pemain dapat menilai situasi dengan lebih baik berkat pengalaman yang ia kumpulkan sepanjang kariernya. Dengan begitu, ia bahkan bisa menjadi pemain yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya," jelas Klopp.

Menurut Bild, ada faktor lain yang memperkuat keinginan BVB memperpanjang kontrak Guirassy: Meski pemain tim nasional Guinea itu menerima gaji tahunan yang besar, yakni tampaknya lebih dari sembilan juta euro, Lars Ricken dan rekan-rekannya menyadari bahwa merekrut pengganti yang sepadan jika Guirassy pergi akan jauh lebih mahal.

Sementara itu, sang pencetak gol disebut merasa lebih nyaman di Dortmund saat ini dibandingkan sebelumnya. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pesaingnya di lini depan, Fabio Silva, dan juga menemukan sahabat baru dalam diri rekrutan musim panas Joane Gadou. Selain itu, Guirassy kini disebut telah menyadari bahwa klub-klub papan atas yang ia impikan tampaknya belum memikirkan dirinya saat ini.

Karena itu, saat ini Guirassy tampaknya akan lama bermain untuk Borussia. Klub tersebut membayar biaya transfer sebesar 18 juta euro kepada VfB Stuttgart untuk merekrutnya pada 2024.

Musim ini, Guirassy telah mencetak delapan gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Namun, pertandingan Liga Champions melawan Betis Sevilla pada Rabu berakhir pahit baginya. Setelah bermain sedikit lebih dari setengah jam, Guirassy harus ditarik keluar karena mengalami gangguan fisik.

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BVB, berita: Sosok baru yang luput dari sorotan bekerja menyempurnakan detail

Publik luas sejauh ini belum mengetahui adanya sosok baru yang membantu Borussia Dortmund berkembang lewat detail-detail kecil.

Sejak Oktober, BVB memiliki kepala perawat lapangan baru bernama Scott Tingley. Menurut laporan Sport Bild, pekerjaannya sudah membuahkan hasil.

Tingley disebut berperan penting membuat bola kini dapat bergulir lebih cepat di atas rumput Signal-Iduna-Park dibandingkan sebelumnya. Kuncinya: Tingley, yang direkrut tim runner-up itu dari klub divisi kedua Inggris FC Watford, mengubah jadwal pemotongan rumput sebelum pertandingan. Alih-alih terakhir kali memotong rumput sehari sebelum laga kandang, rumput kini dipotong lagi tiga jam sebelum sepak mula.

Langkah itu bertujuan mencegah batang rumput tumbuh kembali semalaman sehingga menjadi 0,1 hingga 0,2 milimeter lebih panjang saat pertandingan. Meski perbedaannya sangat kecil, menurut Sport Bild pelatih Niko Kovac dan rekan-rekannya sangat puas dengan perubahan tersebut karena permainan memang menjadi lebih cepat. Hal itu menguntungkan BVB dalam upaya tampil sedominan mungkin di stadion sendiri.

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BVB, berita: Ole Book memberi petunjuk soal potensi fokus transfer musim dingin

Direktur olahraga Borussia Dortmund Ole Book memberi petunjuk mengenai area yang mungkin menjadi sasaran BVB dalam mencari pemain baru pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Ketika ditanya tentang kemungkinan rekrutan baru pada Januari sebelum pertandingan Liga Champions melawan Betis Sevilla pada Rabu malam di DAZN, Book mula-mula menjawab secara tidak langsung: "Kita akan lihat apa yang mungkin dilakukan nanti. Itu juga bergantung pada apakah kami kembali mengalami cedera." Ia mengatakan mereka "sudah sangat senang dengan skuad yang kami miliki saat ini. Kedalaman skuad kami sudah memadai."

Namun, Book akhirnya menyampaikan pernyataan berikut: "Bukan rahasia besar bahwa kami tidak memiliki terlalu banyak bek sayap. Kami tidak boleh kehilangan banyak pemain di posisi itu."

Peran pemain sayap dalam skema dasar Dortmund biasanya diisi Julian Ryerson dan Daniel Svensson, sedangkan pilihan berikutnya adalah pemain menyerang Maximilian Beier. Karena rekrutan musim panas Kaua Prates (bek kiri) sejauh ini belum terbukti sebagai alternatif yang serius, pilihan Dortmund di posisi bek sayap setelah mereka cukup terbatas. Meski demikian, bek tengah Ramy Bensebaini, misalnya, juga bisa membantu di sisi kiri, sementara Waldemar Anton dapat menjadi pilihan di sisi kanan dalam keadaan darurat.

Menariknya, dalam kaitan ini, talenta lini tengah asal Polandia Marcel Regula dari Zaglebie Lubin, yang tampaknya sudah diincar BVB pada musim panas, disebut kembali menjadi opsi untuk musim dingin. Pada Oktober, Bild melaporkan bahwa Dortmund ingin merekrut Regula yang berusia 20 tahun dan melatihnya untuk menjadi bek kanan.

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BVB, berita: Dietmar Hamann menilai Borussia Dortmund punya peluang realistis menjadi juara

Setelah menyaksikan hasil 2-2 dalam laga besar Bundesliga melawan pemuncak klasemen FC Bayern pada akhir pekan lalu, Dietmar Hamann yakin Borussia Dortmund benar-benar mampu memberi FCB persaingan gelar yang sengit.

"Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing," kata mantan pemain Bayern itu dalam podcast 'Hamann & Stankovic' milik Sky Austria, terkesan dengan penampilan BVB di Allianz Arena. "Meski mereka sedikit beruntung, tidak banyak tim yang berhasil dua kali menyamakan kedudukan di Munich sejak Vincent Kompany berada di sana."

Pada menit ke-38, Konrad Laimer membawa Bayern unggul. Setelah satu jam, tim tamu menyamakan kedudukan lewat Serhou Guirassy. Tak lama kemudian, gol Dayot Upamecano kembali membawa Bayern unggul, tetapi pemain pengganti Fabio Silva mencetak gol pada menit ke-89 yang membuat Borussia tetap bisa membawa pulang satu poin.

"Mereka tampil penuh percaya diri dan kini memiliki skuad yang sangat bagus," kata Hamann, menilai Dortmund telah mengalami perkembangan pesat. Namun, yang terpenting menurutnya adalah: "Saya pikir pada Sabtu mereka mulai merasa: 'Ya, Bayern mungkin bisa dikalahkan tahun ini'," ujar Hamann.

Setelah delapan pertandingan, BVB memiliki poin yang sama dengan FCB, tetapi berada di posisi kedua karena selisih gol yang lebih buruk. Dalam laga liga berikutnya pada Sabtu, Dortmund wajib menang di kandang melawan tim promosi Elversberg, sementara Bayern bertandang ke markas Mainz 05.

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BVB, berita: Dortmund hanya bermain imbang di Youth League meski diperkuat pemain dari skuad utama

Meski diperkuat pemain dari skuad utama, tim U19 Borussia Dortmund hanya mampu bermain imbang 2-2 dalam laga kandang Youth League melawan Betis Sevilla pada Rabu.

Bek tengah Luca Reggiani dan bek kiri Kaua Prates, yang direkrut dari Cruzeiro di Brasil pada musim panas dengan biaya transfer tujuh juta euro, sama-sama mendapat kesempatan bermain dalam laga melawan tim Spanyol tersebut. Tim muda BVB unggul cepat melalui gol Justin Hoy pada menit keenam.

Namun, Betis menyamakan kedudukan tak lama kemudian lewat Ruben de Sa (menit ke-12), sebelum pencetak gol Bjarki Gardarsson kembali membawa Borussia unggul 2-1 tak lama setelahnya (menit ke-23). Dalam babak pertama yang berlangsung sengit, tim tamu mendapat penalti pada menit ke-27, tetapi kiper BVB Aaron Held berhasil menggagalkannya. Beberapa menit kemudian, keunggulan Dortmund akhirnya sirna ketika Fran Batan mencetak gol yang menetapkan skor akhir 2-2 pada menit ke-35.

Reggiani, yang saat ini tidak memiliki peluang bermain di tim utama, tampil sepanjang 90 menit, sedangkan Prates ditarik keluar setelah bermain hampir satu jam.

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BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga Borussia Dortmund berikutnya