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BVB, News: Fabio Silva jelaskan selebrasi dengan Felix Nmecha

Hingga akhir bursa transfer, Fabio Silva sempat mempertimbangkan untuk hengkang dari Borussia Dortmund. Penyerang asal Portugal itu pada akhirnya bertahan dan sejak saat itu performanya meningkat signifikan. Sejauh ini, ia sudah membukukan empat gol dalam lima pertandingan kompetitif.

Dalam kemenangan 3-0 atas Paderborn, Silva, yang untuk pertama kalinya musim ini tidak dimainkan sebagai pemain pengganti, mencetak gol pembuka 1-0 lebih awal. Saat merayakannya, ia langsung berlari ke arah bangku cadangan dan memeluk Felix Nmecha. Sang penyerang kemudian menjelaskan alasan di balik aksi itu seusai pertandingan.

"Karena dalam sepakbola - dan dalam hidup - semuanya tidak selalu mudah. Musim lalu dan juga di awal musim ini, ada banyak gejolak terkait diri saya," kata Silva, lalu melanjutkan: "Dia terus datang kepada saya dan berusaha mendorong saya agar berkembang dan fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan sendiri."

Keraguan awal di sekitar klub memang sempat sangat besar ketika sang striker awalnya gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Kritik publik dan menit bermain yang naik turun mewarnai bulan-bulan pertama Silva. Dalam fase itu, Nmecha mengambil peran sebagai penyemangat.

"Dia terus mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menjadi pembeda. Dia adalah salah satu sahabat terbaik saya di tim dan sangat membantu saya. Bukan hanya setelah pertandingan ini - juga dalam laga-laga sebelumnya, ketika semuanya berjalan baik, saya selalu mendatanginya dan berkata: terima kasih karena telah sangat membantu saya."

Bagi Silva, tidak diragukan lagi bahwa tren positifnya saat ini sangat berkaitan erat dengan dukungan Nmecha: "Dia adalah salah satu orang yang benar-benar berkontribusi sehingga saya bisa mengalami momen ini. Dan jika sekarang saya berada dalam situasi seperti ini, itu juga berkat dia."

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BVB, News: Nico Schlotterbeck buka rahasia soal kebugarannya

Nico Schlotterbeck merayakan comeback-nya ke starting XI dalam kemenangan 3-0 atas SC Paderborn. Fakta bahwa Schlotterbeck sudah kembali berada di lapangan ternyata cukup mengejutkan publik. Baru setelah peluit akhir, bek tersebut menjelaskan latar belakangnya kepada mikrofon Sky .

Ia sengaja meminta agar perkembangan dalam beberapa hari terakhir tidak terlalu diumumkan ke publik, supaya bisa bekerja dengan tenang untuk mengembalikan kondisinya. Keberhasilan strategi merahasiakan hal itu juga tidak lepas dari kesepakatan yang jelas dengan klub.

"Kami memang belum banyak mengomunikasikan hal itu, karena saya tidak menginginkannya," ungkap pemain tim nasional tersebut. Ia mengaku "sudah kembali berlatih sejak sepekan lalu".

Sang pemimpin lini belakang itu juga menegaskan betapa berat masa-masa di pinggir lapangan baginya. "Sepakbola memang seperti candu adrenalin. Saya sangat merindukannya, itu adalah cedera yang berat," jelas Schlotterbeck. "Tapi sekarang saya senang bisa kembali."

Schlotterbeck bermain hampir 80 menit melawan tim promosi tersebut sebelum akhirnya ditarik keluar. Soal kebugarannya, ia mengatakan kepada DAZN: "Saya merasa baik, kami memainkan pertandingan yang cukup bagus, jadi saya senang. Di akhir laga, untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya memang sedikit kelelahan dan kemudian harus keluar."

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BVB, News: Apakah Nico Schlotterbeck sudah akan dipanggil Jürgen Klopp? Ole Book memberi penjelasan

Borussia Dortmund sedang berkomunikasi langsung dengan DFB soal kemungkinan pemanggilan Nico Schlotterbeck untuk blok laga internasional mendatang, sebagaimana dikonfirmasi direktur olahraga BVB, Ole Book, setelah duel melawan Paderborn. Pelatih tim nasional Jürgen Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya untuk laga-laga Nations League yang akan datang pada 17 September.

"Kami tentu sudah berbicara dengan DFB dan dengan Jürgen Klopp. Tetapi apa tepatnya hasilnya nanti, itu akan kami atau kalian lihat nanti," kata Book.

Mengingat beban fisik dan pengaturan beban individual sang bek, opsi pendekatan secara bertahap atau istirahat sebagai langkah pencegahan untuk tugas-tugas berikutnya kini menjadi pembahasan.

Program Nations League untuk tim DFB akan dimulai pada 24 September dengan laga tandang di Belanda. Setelah itu, ada dua pertandingan kandang melawan Yunani dan Serbia, sebelum blok laga internasional ditutup dengan partai tandang ke Yunani.

BVB, News: Julian Brandt cetak gol indah untuk Ajax Amsterdam

Melalui aksi individu yang memukau, eks pemain Dortmund Julian Brandt membuka jalan bagi kemenangan tandang telak 5-1 Ajax Amsterdam atas Fortuna Sittard pada pekan ke-6 Eredivisie. Rekrutan baru asal Jerman itu mencetak gol pembuka pada menit ke-35 dan sekaligus memuluskan jalan sang juara rekor menuju kemenangan.

Setelah upaya sapuan tuan rumah gagal sempurna, Brandt mengontrol bola pantul di tepi kotak penalti dengan dada. Tanpa banyak berpikir, gelandang serang itu langsung melepaskan tembakan kaki kiri dan menghantamkan bola ke sudut gawang tanpa bisa dihentikan.

Bagi pemain 30 tahun itu, gol tersebut sudah menjadi gol liga keduanya dengan seragam klub tradisional Amsterdam itu, dan secara keseluruhan ia kini mencatatkan empat gol dalam sembilan pertandingan kompetitif. Brandt pindah ke Amsterdam pada musim panas dengan status bebas transfer setelah kontraknya di BVB tidak lagi diperpanjang usai tujuh tahun.

Berkat kemenangan telak itu, Ajax naik ke posisi kelima klasemen Eredivisie.

BVB, Jadwal: Pertandingan berikutnya Borussia Dortmund

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 12 September (15.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SC Paderborn Sabtu, 19 September (18.30) Bundesliga VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Sabtu, 9 Oktober (20.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Rabu, 14 Oktober (21.00) Liga Champions FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund Sabtu, 17 Oktober (15.30) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund







