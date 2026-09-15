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BVB, Berita: VfB Stuttgart memantau Fabio Silva

Fabio Silva tampil sebagai pencetak gol saat BVB menang 3-0 atas SC Paderborn 07 dan setelah itu menerima pujian yang jelas. Pakar TV Dietmar Hamann menyebut pemain Portugal itu sebagai "pemain yang luar biasa" setelah penampilannya dan menambahkan: "Hanya ada sedikit penyerang yang selengkap dirinya."

Fabian Wohlgemuth, direktur olahraga VfB Stuttgart, kini mengonfirmasi di Sky90 bahwa klub Swabia itu juga memantau Silva: "Setahun lalu kami juga sempat mencermatinya."

Namun, transfer pada saat itu tidak konkret. Soal potensi masa depan pemain Dortmund itu, petinggi VfB tersebut tidak ingin memberi penilaian: "Untuk itu saya agak terlalu jauh."

Menyoroti performa terkini sang pemain, yang sudah mencetak empat gol dalam lima pertandingan kompetitif, Wohlgemuth berkata: "Jelas dia sedang berada dalam fase yang bagus dan Dortmund karena itu bisa senang bahwa dia ada di sana."

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BVB, Berita: Serhou Guirassy berbicara soal performanya saat ini

Penyerang Dortmund Serhou Guirassy mencatat start sempurna pada musim baru dengan enam kontribusi gol - empat gol dan dua assist.

Ketika ditanya oleh bundesliga.com apakah dirinya sedang berada dalam kondisi terbaik, sang penyerang menjawab: "Ya, itu benar. Tim juga sedang dalam performa yang luar biasa. Kami memenangi pertandingan-pertandingan kami, jadi tentu saja itu bisa dikatakan seperti itu."

Bahwa ia merayakan sebuah jubileum pribadi pada pekan lalu baru disadari pemain 30 tahun itu belakangan: "Sangat penting untuk memulai satu musim lagi seperti ini. Pada Selasa saya menjalani pertandingan ke-100 saya untuk Dortmund - dan saya bahkan tidak mengetahuinya! Sekarang kami hanya harus terus seperti ini."

Fakta bahwa BVB saat ini berada di atas FC Bayern di klasemen dilihat Guirassy sebagai sebuah peluang. Posisi seperti itu di klasemen bagaimanapun bukan hal yang normal. "Tentu saja itu sangat jarang. Jika melihat musim lalu, saya rasa kami bahkan tidak sekali pun berada di atas Bayern. Karena itu, ini adalah sesuatu yang harus kami manfaatkan," kata pemain Guinea itu, lalu menjelaskan soal sang juara rekor: "Mereka adalah tim yang sangat besar, tetapi mereka bisa kehilangan poin, seperti yang terlihat saat melawan Schalke. Karena itu tergantung pada kami untuk memanfaatkannya."

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BVB, Berita: Joey Veerman mengaku terkesan dengan Serhou Guirassy

Kepindahan Joey Veerman dari PSV Eindhoven ke BVB dengan nilai lebih dari 20 juta euro langsung terbukti menjadi keuntungan secara olahraga bagi Dortmund. Sejak itu, terutama rekan setimnya Serhou Guirassy meninggalkan kesan yang mendalam pada pemain tengah tersebut.

Dalam wawancara dengan bundesliga.com Veerman memuji kualitas sang penyerang: "Saya terkesan dengan kualitasnya. Saya selalu bisa memberinya umpan. Dia selalu bergerak ke arah bola dan membantu menciptakan koneksi dengan pemain lain. Itulah yang saya sukai."

Selain itu, pemain Belanda tersebut juga menyoroti ketajaman Guirassy di depan gawang: "Dan juga di depan gawang dia benar-benar sangat berbahaya. Dia adalah penyerang top."

Pemain baru itu juga berbicara tentang atmosfer istimewa saat debutnya di Signal Iduna Park. Momen ketika untuk pertama kalinya sebagai pemain BVB menginjak rumput meninggalkan kesan mendalam baginya: "Saat Anda keluar untuk pemanasan, ketika para suporter bernyanyi begitu keras, Anda langsung merinding."

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