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imago-sport-1082796982.jpgJan Huebner
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

BVB, berita dan rumor: direktur olahraga Borussia Dortmund Ole Book mengisyaratkan transfer musim dingin

Bundesliga
Borussia Dortmund

Direktur olahraga Borussia Dortmund, Ole Book, berbicara tentang kemungkinan transfer pada musim dingin. Gregor Kobel dikabarkan menerima tawaran dari klub Premier League pada musim panas. Kabar dan rumor seputar BVB.

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BVB, berita: Ole Book bicara soal transfer musim dingin Dortmund

Borussia Dortmund kekurangan opsi di posisi bek sayap setelah kepergian Yan Couto dengan status pinjaman ke Como 1907. Karena itu, BVB mencoba merekrut Hector Fort dari FC Barcelona. Namun, ia justru pergi ke Real Sociedad.

Jadi, apakah Borussia akan memperkuat area ini pada musim dingin? Kini direktur olahraga Ole Book memberikan tanggapannya soal itu.

"Saat ini kami memang tidak terlalu berlimpah secara kedalaman skuad, itu sudah pasti. Tapi saya rasa kami punya berbagai opsi di dalam skuad yang setidaknya bisa memainkan itu dalam fase-fase tertentu. Kami punya beberapa pemain yang bisa memainkannya dengan sangat baik. Karena itu, apa pun selalu bisa terjadi. Tapi bisa juga terjadi bahwa untuk itu masih dibutuhkan satu kepergian lagi," katanya kepada Ruhr Nachrichten.

Saat ini, BVB memiliki dua pemain untuk posisi sayap pertahanan, yaitu Julian Ryerson di sisi kanan dan Daniel Svensson di sisi kiri. Maximilian Beier atau Ramy Bensebaini juga bisa membantu di sana.

Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images

BVB, rumor: Kabar baik dari Konstantinos Karetsas?

Pada diri Konstantinos Karetsas, mulai terlihat indikasi kembalinya ia ke skuad secara bertahap. Pemain ofensif Yunani itu sempat absen belakangan ini karena masalah sirkulasi membuatnya tak bisa bermain.

Setelah pada akhir pekan ia untuk sementara hanya bisa menjalani latihan individu, pada Selasa ia menjalani sesi lari bersama pertama dengan Samuele Inacio dan Enzo Duarte, seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten.

Menurut penilaian surat kabar tersebut, tampil sebagai starter dalam laga Sabtu mendatang melawan VfB Stuttgart (18.30) kembali sudah berada dalam ranah kemungkinan.

Goalkeeper Gregor Kobel of Borussia Dortmund Getty Images

BVB, rumor: Newcastle United kabarnya sempat berupaya mendapatkan Gregor Kobel

Kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel, menurut sebuah laporan dari Bild sedang masuk radar banyak klub. Musim panas lalu, Newcastle United disebut melakukan pendekatan kepada Kobel, tetapi ditolak oleh pemain Swiss tersebut. Alasannya, ia berasumsi bahwa bersama klub Westfalen itu trofi bisa diraih dalam waktu yang bisa diperkirakan.

Saat ini, menurut laporan tersebut, pemain yang sudah 27 kali memperkuat tim nasional itu tidak memikirkan transfer sama sekali. Namun, itu bertentangan dengan laporan dari media Spanyol AS pada akhir pekan, yang menyebutkan bahwa sang kiper belakangan ini sempat dikaitkan dengan Real Madrid.

Bagaimanapun, para petinggi BVB berniat membuka negosiasi pertama untuk kontrak baru menjelang akhir tahun. Kontrak Kobel saat ini berlaku hingga 2028.

BVB, jadwal: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Sabtu, 12 September (15.30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn

Sabtu, 19 September (18.30)

Bundesliga

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Sabtu, 9 Oktober (20.30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

Rabu, 14 Oktober (21.00)

Liga Champions

FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund

Sabtu, 17 Oktober (15.30)

Bundesliga

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

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