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Bisakah Borussia Dortmund kembali mengandalkan Giannis Konstantelias jauh lebih cepat dari perkiraan? Terkait Felix Nmecha dan "Ballers in God", klub asal Westfalen itu kabarnya mempertimbangkan langkah hukum jika diperlukan. Berikut berita dan rumor seputar BVB.

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Nmecha diminta tidak lagi melakukan selebrasi gol kontroversialnya di BVB

Pemain muda BVB kabarnya ingin meninggalkan Borussia

BVB, rumor: Kabar baik dari Giannis Konstantelias?

Sekitar dua bulan setelah mengalami robek ligamen krusiatum, rekrutan baru Borussia Dortmund Giannis Konstantelias kabarnya menjalani latihan pemulihan dengan kemajuan yang jauh lebih cepat dari perkiraan. Pemain ofensif itu bekerja keras setidaknya lima hari dalam sepekan untuk kembali bugar, dan hasilnya tampaknya mulai terasa.

Menurut sejumlah laporan yang sejalan dari Yunani, rehabilitasinya berjalan begitu baik sehingga ia realistis untuk kembali bermain antara Februari dan Maret 2027. Bild juga mengaku mendapat informasi dari kalangan BVB bahwa pemulihan Konstantelias lebih cepat dari rencana. Namun, belum ada tanggal pasti bagi pemain berusia 23 tahun itu untuk kembali. Mengingat riwayat cederanya, BVB tidak ingin terburu-buru.

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Konstantelias, yang didatangkan dari PAOK Saloniki, mencetak gol yang memastikan kemenangan 2-0 atas HSV pada pekan pertama dan tampil bagus dalam pertandingan itu. Namun, pada babak kedua ia mengalami cedera parah tersebut tanpa keterlibatan pemain lawan dan sejak itu absen. Sebelumnya, ia diperkirakan baru bisa kembali bermain paling cepat pada April.

Getty Images

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BVB, rumor: Borussia Dortmund bisa mengancam "Ballers in God" dengan langkah hukum

Dalam kasus selebrasi gol kontroversial Felix Nmecha untuk komunitas keagamaan "Ballers in God", DFB telah mengambil langkah yang sebelumnya diumumkan. Sesaat setelah tiba di tempat pemusatan tim di Herzogenaurach, pelatih timnas Jürgen Klopp dan direktur olahraga Rudi Völler memanggil pemain berusia 26 tahun itu untuk berbicara pada Senin.

Pesan jajaran pimpinan tim jelas: Federasi hanya akan memberikan dukungan secara terbuka jika Nmecha menegaskan tanpa keraguan bahwa ia tidak menganut pandangan yang meragukan atau diskriminatif. Baru setelah pembicaraan internal itu, sang gelandang menerbitkan pernyataan pribadinya pada Senin larut malam.

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Pada saat yang sama, persoalan pemain ini juga masuk agenda di Dortmund. Dalam pertemuan divisi suporter dan pendukung BVB, presiden klub Hans-Joachim Watzke kabarnya menegaskan bahwa klub meminta sang pemain secara tegas untuk sepenuhnya menghentikan gestur tersebut mulai sekarang.

Menurut Bild, setelah beberapa pembicaraan tertutup antara Watzke dan Nmecha, pihak klub yakin pemain timnas itu akan mengalah dan tidak lagi melakukan selebrasi tersebut. Selain itu, Borussia ingin mencegah klub terus dikaitkan dengan kelompok tersebut. Jika jaringan Kristen itu tetap menggunakan gambar Nmecha mengenakan seragam Dortmund untuk keperluan promosi, klub Bundesliga tersebut berhak mengambil langkah hukum, menurut surat kabar itu.

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