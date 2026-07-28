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BVB, Rumor: Kepergian mengejutkan di Borussia Dortmund?

Parma Calcio, menurut informasi dari pakar transfer Gianluca Di Marzio, berada tepat di ambang perekrutan talenta ofensif asal Spanyol, Ousmane Diallo, dari Borussia Dortmund.

Menurut laporan tersebut, klub kasta tertinggi Italia itu akan menuntaskan transfer pemain sayap kelahiran 2007 tersebut pada Selasa. Diallo tidak meninggalkan Dortmund dengan status pinjaman, melainkan pindah secara permanen ke Italia utara. Ia baru-baru ini menjadi juara Euro U19 bersama Spanyol.

Dengan demikian, departemen pembinaan usia muda klub Westfalen itu kehilangan salah satu talenta paling menonjolnya ke Serie A, sebelum sang youngster mampu menembus skuad profesional Dortmund secara penuh. Diallo pindah dari akademi Deportivo Alaves ke pusat pembinaan muda Die Schwarzgelben pada musim panas 2023.

Pada saat itu, perekrutan pemain tim nasional junior Spanyol itu dianggap sebagai sebuah coup nyata bagi Dortmund, yang mampu mengungguli persaingan ternama dari Primera Division. Di Dortmund, Diallo bermain untuk U17 (tujuh gol dan tiga assist dalam 14 pertandingan kompetitif) dan U19 (13 gol dan tujuh assist dalam 52 pertandingan kompetitif), sebelum mendapat pengalaman pertama di level senior bersama Dortmund II di divisi 3 dan 4, di mana sejauh ini ia telah tampil 37 kali (dua gol, tiga assist).

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BVB, Berita: Dortmund ajukan tawaran kepada Shinji Kagawa

BVB tampaknya merencanakan kembalinya Shinji Kagawa. Seperti dijelaskan direktur pelaksana Carsten Cramer dalam tur Asia, pemain 37 tahun itu bisa mengambil peran khusus setelah kariernya berakhir.

Cramer menegaskan betapa besar arti sang gelandang bagi prestise internasional klub: "Status yang dinikmati BVB di Jepang juga kami berutang kepada Shinji. Ini adalah kali keempat kami datang ke Jepang. Itu sangat erat kaitannya dengan Shinji."

Cramer pada saat yang sama juga memberi bayangan tawaran konkret kepada sang veteran untuk masa depan. "Dia juga tahu bahwa ketika karier aktifnya berakhir dan dia ingin mengambil peran untuk BVB, dia adalah sosok yang sangat kami butuhkan," jelasnya.

Pada musim panas 2010, pemain ofensif itu pindah ke Ruhrgebiet dari Cerezo Osaka sebagai sosok yang sebagian besar belum dikenal luas, lalu segera berkembang di bawah pelatih kepala saat itu, Jürgen Klopp, menjadi salah satu figur sentral tim juara 2011 dan 2012.

Setelah sempat dua tahun bersama Manchester United, teknisi itu kembali ke Dortmund pada musim panas 2014. Secara keseluruhan, dalam dua periodenya antara 2010 dan 2012 serta 2014 hingga 2019, Kagawa mencatatkan 216 penampilan kompetitif untuk BVB di semua ajang. Dari sana, pemain yang 97 kali membela tim nasional Jepang itu mencetak 60 gol dan 55 assist.

Setelah periode keduanya di Dortmund, Kagawa melanjutkan pengembaraannya di sepakbola profesional Eropa. Ia sempat bermain di Spanyol bersama Real Saragossa, di Yunani bersama PAOK Thessaloniki, serta di Belgia bersama VV St. Truiden. Sejak awal 2023, playmaker itu kembali bermain di negara asalnya bersama klub lamanya, Cerezo Osaka.

Melawan klub itulah Borussia akan menjalani laga uji coba pada Rabu mendatang pukul 12.00 waktu Jerman.

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BVB, Rumor: Bukan hanya Como yang dikabarkan memantau Yan Couto

Yan Couto masih bisa meninggalkan Borussia Dortmund meski transfernya ke peserta Liga Champions Italia, Como 1907, menurut rumor telah gagal terwujud. Hal itu dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten, yang menyebut ada peminat lain, meski tidak disebutkan namanya, untuk bek kanan tersebut.

Namun, surat kabar lokal itu juga menilai kepergian lebih cepat pemain Brasil berusia 24 tahun tersebut sebagai upaya yang cukup "rumit".

Bagi Dortmund, saga yang terus berlarut ini membawa dilema strategis. Jika klub Bundesliga itu masih melepas Couto hingga akhir periode transfer saat ini, akan ada kebutuhan di sisi kanan pertahanan. Dalam skenario itu, Dortmund wajib mendatangkan pemain baru untuk sektor sayap agar kedalaman skuad di posisi bek sayap tidak terancam.

BVB: Laga uji coba, jadwal, siaran TV pada musim panas