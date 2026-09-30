Berita dan rumor lainnya seputar BVB:

Mantan bos memuji BVB atas penolakan terhadap Said El Mala

Ayah bintang BVB ungkap peminat

Mbappe buka-bukaan soal pendekatan dari Dortmund

BVB, Rumor: Apakah Borussia Dortmund punya klausul? Detail baru soal Paris Brunner

Setelah Sky belum lama ini memunculkan kemungkinan adanya opsi pembelian kembali Borussia Dortmund untuk mantan wonderkid BVB Paris Brunner (AS Monaco) yang sedang tajam, kini Foot Mercato mengungkap detail baru.

Menurut portal Prancis itu, runner-up Bundesliga tersebut tidak memiliki opsi pembelian kembali klasik untuk Brunner. Sebaliknya, saat menjual pemain ofensif itu ke AS Monaco, BVB hanya mengamankan matching right. Artinya: jika ada tawaran di masa depan untuk Brunner, Borussia akan diberi tahu dan bila perlu dapat menyamainya. Namun, lanjut Foot Mercato, kepulangan ke Dortmund saat ini tidak ada dalam daftar prioritas pemain tim nasional Jerman U21 tersebut.

Brunner meninggalkan BVB pada 2024 dengan nilai transfer empat juta euro menuju Monaco, lalu langsung dipinjamkan ke Cercle Brugge di Belgia. Setelah tahun yang sangat rumit di sana, Brunner hampir sepenuhnya terpinggirkan di Monaco pada musim lalu dan nyaris tidak bermain. Namun, pada awal musim yang sedang berjalan, mantan pemain Dortmund itu secara mengejutkan justru melejit, tiba-tiba menjadi pemain inti di pemuncak klasemen Ligue 1 dan sudah mencetak enam gol dalam tujuh penampilan kompetitif pada 2026/27.

Dengan itu, Brunner bahkan sudah masuk radar pelatih baru tim nasional Jerman Jürgen Klopp dan baru-baru ini menegaskan performa luar biasanya saat debut bersama tim U21 DFB lewat dua gol dalam kemenangan 4-0 di Latvia.

Sementara itu, Monaco tampaknya ingin secepat mungkin memberi ganjaran atas perkembangan positif Brunner dengan kontrak baru. Menurut L'Equipe, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak pemain 20 tahun itu, yang saat ini berlaku hingga 2028, sudah berjalan.

Getty Images

BVB, Rumor: Keputusan dalam waktu dekat soal masa depan Niko Kovac?

Setelah BVB pada Senin secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak para petinggi Thomas Treß, Carsten Cramer, dan Lars Ricken, kejelasan soal pelatih Niko Kovac tampaknya juga akan segera hadir.

Menurut informasi dari Ruhr Nachrichten, fondasi untuk kelanjutan kerja sama akan diletakkan pada jeda internasional saat ini. Disebutkan adanya "pembicaraan penjajakan yang menentukan". Kabarnya, Kovac kemudian akan kembali memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 pada jeda internasional berikutnya di bulan November.

Petinggi Borussia Dortmund juga disebut tidak menganggap pembicaraan tersebut akan bersifat rumit. Baik klub maupun Kovac sama-sama sangat puas dengan situasi dan perkembangan saat ini.

Kovac menangani BVB pada Februari 2025 dan membawa tim itu dari posisi ke-11 hingga ke zona Liga Champions. Pada musim panas berikutnya, kontraknya diperpanjang hingga 2027, sebelum Borussia menjadi runner-up. Setelah empat pekan di musim yang masih muda ini, Dortmund saat ini memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 12 poin.

Getty Images

BVB, Berita: Kein Großkreutz menyindir Schalke 04

Kevin Großkreutz merasa agak aneh bahwa FC Schalke 04 dan Borussia Mönchengladbach belakangan ini menjalin persahabatan antarsuporter.

Dalam podcast-nya "Viertelstunde Fussball", ikon BVB itu berkata dengan nada bercanda soal hubungan tersebut: "Sekarang kami punya dua derby!" Großkreutz menambahkan: "Setelah jeda internasional, kami bisa pergi ke Köln karena mereka bermain pada hari Minggu. Tapi suporter Schalke tidak untuk Gladbach, karena mereka sendiri punya pertandingan di sana. Jadi kami sudah unggul jumlah. Ini akan jadi akhir pekan yang keren!"

Sementara BVB dan 1. FC Köln sudah menjalin kontak persahabatan selama bertahun-tahun, di Schalke dan Gladbach kini para rival bebuyutan masing-masing klub justru bersatu. "Pembaca yang jeli mungkin sudah menyadarinya: rubrik persahabatan bertambah satu klub. Kontak dengan kelompok suporter dari Mönchengladbach sebenarnya sudah ada sejak awal 2000-an. Sempat kehilangan kontak satu sama lain untuk sementara waktu, hubungan itu kembali menyala dalam sepuluh tahun terakhir," demikian bunyi pernyataan baru-baru ini dalam buletin tribune S04, "Blauer Brief".

Meski demikian, Großkreutz tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan sedikit sindiran kepada Schalke. Karena Die Königsblauen juga punya hubungan erat dengan klub Belanda Twente Enschede dan 1. FC Nürnberg, ia bertanya: "Lalu bagaimana dengan Nürnberg? Kalau begitu, apakah mereka sekarang juga berteman dengan Gladbach?"

Getty Images

BVB, Jadwal: Pertandingan berikutnya Borussia Dortmund