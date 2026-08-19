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Konstantinos Karetas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman, sebelumnya Joane Gadou, Kaua Prates, Justin Lerma: Di skuad BVB, sudah banyak pergerakan di sisi pemain masuk pada bursa transfer musim panas ini. Namun, aktivitas itu rupanya belum benar-benar berakhir. Setelah kepergian Yan Couto, masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi di sisi kanan.

Untuk posisi itu, belakangan Hector Fort dari Barcelona sebenarnya dianggap sebagai kandidat paling menjanjikan untuk pindah ke Dortmund. Namun menurut laporan As , Die Borussen yang dipimpin direktur olahraga Ole Book juga disebut tengah mempertimbangkan perekrutan pemain Brasil Angelo, yang saat ini terikat kontrak dengan Al Nassr.

Ke sanalah pemain yang secara nominal berposisi sebagai winger itu pindah pada musim panas 2024 dengan nilai 23 juta euro, setelah masa baktinya di Chelsea berlalu tanpa satu pun penampilan di laga kompetitif. Pemain 21 tahun itu datang ke Stamford Bridge dari Santos pada 2023 dengan biaya 15 juta euro, tetapi kemudian dipinjamkan ke Racing Strasbourg.

Chelsea dan Racing sama-sama dimiliki oleh Blue Group. Klub divisi teratas Prancis itu pada dasarnya berfungsi sebagai tempat penampungan bagi talenta-talenta Chelsea yang direkrut mahal, yang masih harus berkembang di level profesional agar pada akhirnya bisa menghasilkan keuntungan transfer bagi The Blues. Begitulah yang terjadi dalam kasus Angelo.

Pemain sayap kanan itu menjalani musim yang bagus bersama Strasbourg (21 pertandingan liga, empat assist), sebelum kemudian harus absen lama akibat radang tulang kemaluan. Meski begitu, Al Nassr tetap bergerak dan keputusan itu tidak mereka sesali. Dalam 79 pertandingan kompetitif hingga saat ini, pemain Brasil itu telah mencatatkan keterlibatan dalam 33 gol.

Namun, masih patut diragukan apakah BVB benar-benar akan masuk dalam perburuan pemain 21 tahun itu. Di satu sisi karena Al Nassr, menurut As , mematok harga 30 juta euro, angka yang tampaknya harus dikeluarkan BVB untuk menebus Angelo dari kontraknya yang masih berjalan hingga 2029. Di sisi lain, pos-pos di lini serang Dortmund kini sudah terisi dengan sangat baik dan dalam banyak kasus juga punya pelapis berkat para rekrutan baru.

Namun demikian, pelatih Niko Kovac saat ini juga merencanakan Maximilian Beier sebagai wing-back dalam sistem tiga bek miliknya. Beier, seperti Angelo, merupakan pemain yang sejatinya dididik sebagai pemain ofensif. Jadi, ada satu skenario kecil yang terbuka, meski kecil kemungkinannya.

Meski demikian, perekrutan mahal oleh BVB terhadap mantan pemain tim nasional U20 itu, yang sudah dua tahun tidak bermain di level top absolut, akan terasa seperti sebuah sensasi dan sama sekali tidak sesuai dengan aktivitas transfer klub saat ini di bawah Book.

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Di luar kedatangan Giannis Konstantelias dan Joey Veerman, BVB juga melakukan satu transfer yang cukup tidak biasa.

Pemain ofensif berusia 17 tahun Amine Lettifi bergabung dengan tim U19 Die Borussen setelah menjalani trial yang sukses. Sebelumnya, Lettifi bermain untuk US Lesquin, klub divisi delapan Prancis, tetapi tim Lettifi bermain di liga junior level kedua tertinggi di negara tersebut.

"Amine langsung membuat saya penasaran - secara sepakbola, tetapi juga lewat perjalanan kariernya. Dia tidak berasal dari salah satu akademi besar dan membuka jalannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa dalam pembinaan, ada banyak jalan yang bisa mengarah ke tujuan," demikian kutipan pernyataan kepala akademi Dortmund, Thomas Broich.

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Enzo Duarte tampaknya memberi kesan yang sangat kuat di BVB dalam persiapan musim panas kali ini dan kini mendapat ganjaran. Menurut laporan Sky, pemain tim nasional Luksemburg berusia 17 tahun itu telah naik ke posisi teratas dalam peringkat talenta internal dan kini akan diberi kontrak profesional jangka panjang. Penandatanganannya disebut akan dilakukan pekan ini juga.

Duarte bergabung dengan Dortmund secara gratis pada Januari 2025. Di tim muda BVB, ia mengumpulkan hampir 2.500 menit bermain dalam 36 laga kompetitif, dengan catatan dua gol dan tujuh assist.

Pada Juni tahun lalu, ia bahkan menorehkan sejarah klub saat, pada usia baru 16 tahun, empat bulan, dan 13 hari, ia menjadi pemain tim nasional senior termuda ketiga Luksemburg - sekaligus yang termuda dalam sejarah panjang BVB. Di Dortmund, Duarte melampaui Nuri Sahin dan Youssoufa Moukoko yang dahulu juga sempat berkembang sangat dini.

Sejak itu, ia telah menambah empat penampilan lagi untuk tim nasional senior negaranya. Pada 6 Juni, ia bahkan menjalani debut sebagai starter melawan Albania. Duarte sendiri, yang fasih berbahasa Jerman, merasa paling nyaman bermain di lini tengah sebagai gelandang nomor delapan.

Di BVB, perkembangan dirinya sejak awal disambut dengan sangat positif. Surat kabar Luxemburger Wort bahkan menulis bahwa Duarte disebut "dipuji setinggi langit" oleh presiden Dortmund saat ini, Hans-Joachim Watzke, dalam sebuah percakapan dengan ketua federasi Luksemburg, Paul Philipp.

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