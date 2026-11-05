Berita, artikel, dan rumor lainnya seputar BVB:

Transfer gagal BVB justru bersinar di luar semua perkiraan

Alasan Fabio Silva menjadi pemain pengganti terbaik dalam sejarah BVB

Apakah BVB terancam kehilangan pemain andalannya?

BVB, rumor: Dalam urusan Guirassy, Borussia Dortmund juga memikirkan Kane

Keinginan Borussia Dortmund mempertahankan penyerang tengah Serhou Guirassy bahkan setelah kontraknya berakhir pada 2028 tampaknya antara lain berkaitan dengan pencetak gol Bayern München, Harry Kane.

Guirassy, yang membela BVB sejak 2024, sebelumnya cukup lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Karena itu, kabar dari Sport Bild bahwa Dortmund ingin memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun itu lebih awal terbilang mengejutkan.

Seperti dijelaskan dalam laporan Bild , para petinggi BVB juga mempertimbangkan perjalanan karier Kane. Pemain Inggris itu kini berada di puncak performanya pada usia 33 tahun, bahkan baru-baru ini memenangi Ballon d'Or dan memiliki rasio gol luar biasa bersama FCB. Kane, maupun mantan pencetak gol Bayern dan BVB Robert Lewandowski (kini di Chicago Fire), yang masih berada di level tertinggi saat berusia pertengahan 30-an, menjadi contoh bagi para petinggi Borussia bahwa terus mengandalkan Guirassy adalah langkah yang masuk akal.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 09.30 ELV

Mereka berharap tahun-tahun terbaik pemain asal Guinea itu baru akan datang dan ia bisa meningkatkan rasio golnya yang sudah impresif. Dortmund juga mengingat pernyataan yang pernah disampaikan mantan pelatih BVB Jürgen Klopp saat menangani FC Liverpool: "Puncak performa tidak selalu terjadi pada usia pertengahan 20-an. Keuntungan besar ketika seorang pemain memasuki usia awal hingga pertengahan 30-an adalah pengalaman sepanjang kariernya membuat ia mampu menilai situasi dengan lebih baik. Karena itu, ia bahkan bisa menjadi pemain yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya," kata Klopp.

Menurut Bild, ada faktor lain yang memperkuat upaya BVB memperpanjang kontrak Guirassy: Meski pemain tim nasional Guinea itu menerima gaji tahunan yang besar, yakni tampaknya lebih dari sembilan juta euro, Lars Ricken dan koleganya sadar bahwa merekrut pengganti yang sepadan akan jauh lebih mahal jika Guirassy pergi.

Sementara itu, sang pencetak gol kabarnya kini merasa lebih nyaman di Dortmund dibandingkan sebelumnya. Ia sangat akrab dengan sesama penyerang Fabio Silva dan juga menemukan teman baik lain dalam diri pemain baru yang didatangkan pada musim panas, Joane Gadou. Selain itu, Guirassy kini telah menyadari bahwa klub-klub papan atas yang diimpikannya tampaknya sedang tidak mempertimbangkan dirinya.

Karena itu, saat ini Guirassy tampaknya akan lama membela Borussia. Pada 2024, klub tersebut membayar biaya transfer sebesar 18 juta euro kepada VfB Stuttgart untuk merekrutnya.

Musim ini, Guirassy telah mencetak delapan gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Namun, pertandingan Liga Champions melawan Betis Sevilla pada Rabu berakhir pahit baginya. Setelah bermain sedikit lebih dari setengah jam, Guirassy harus ditarik keluar karena mengalami masalah fisik.

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BVB, berita: Sosok baru yang belum banyak diketahui publik tengah membenahi detail

Publik luas sejauh ini belum mengetahui adanya sosok baru yang membantu Borussia Dortmund berkembang lewat pembenahan detail-detail kecil.

Sejak Oktober, BVB memiliki pengelola lapangan baru bernama Scott Tingley. Menurut laporan Sport Bild, pekerjaannya sudah membuahkan hasil.

Tingley disebut berperan penting membuat bola kini bisa bergulir lebih cepat di rumput Signal Iduna Park dibandingkan sebelumnya. Kuncinya, Tingley, yang direkrut sang runner-up dari klub divisi dua Inggris FC Watford, mengubah jadwal pemotongan rumput sebelum pertandingan. Alih-alih terakhir kali dipotong sehari sebelum laga kandang, rumput kini kembali dipangkas tiga jam sebelum sepak mula.

Langkah ini dimaksudkan agar batang rumput tidak tumbuh lagi semalaman sehingga saat pertandingan panjangnya bertambah 0,1 hingga 0,2 milimeter. Meski perbedaannya sangat kecil, menurut Sport Bild pelatih Niko Kovac dan koleganya sangat puas dengan perubahan itu karena permainan memang menjadi lebih cepat. Hal tersebut menguntungkan BVB dalam upaya tampil sedominan mungkin di stadion sendiri.

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BVB, berita: Ole Book memberi petunjuk soal kemungkinan fokus transfer musim dingin

Direktur olahraga Borussia Dortmund Ole Book memberi petunjuk tentang sektor yang mungkin menjadi sasaran BVB dalam mencari pemain baru pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Ketika ditanya oleh DAZN sebelum laga Liga Champions melawan Betis Sevilla pada Rabu malam mengenai kemungkinan kedatangan pemain baru pada Januari, Book awalnya menjawab secara diplomatis: "Kita lihat apa yang memungkinkan nanti. Itu juga bergantung pada apakah ada pemain kami yang cedera." Ia mengatakan bahwa pihak klub "sudah sangat senang dengan skuad yang kami miliki saat ini. Kami punya kedalaman skuad yang memadai."

Namun, Book akhirnya juga mengatakan: "Bukan rahasia besar bahwa kami tidak punya terlalu banyak bek sayap. Kami tidak boleh kehilangan banyak pemain di posisi itu."

Posisi pemain sayap dalam formasi dasar Dortmund biasanya diisi Julian Ryerson dan Daniel Svensson, dengan pemain menyerang Maximilian Beier sebagai opsi berikutnya. Karena rekrutan musim panas Kaua Prates (bek kiri) sejauh ini belum terbukti menjadi alternatif yang benar-benar bisa diandalkan, pilihan di posisi bek sayap dalam skuad Dortmund setelah itu sudah terbatas. Meski demikian, bek tengah Ramy Bensebaini, misalnya, juga bisa membantu di sisi kiri, sementara Waldemar Anton dapat menjadi opsi di sisi kanan dalam keadaan darurat.

Menariknya, dalam konteks ini, gelandang muda Polandia Marcel Regula dari Zaglebie Lubin, yang tampaknya sudah dipantau BVB sejak musim panas, kabarnya kembali menjadi pertimbangan untuk musim dingin. Pada Oktober, Bild melaporkan bahwa Dortmund ingin merekrut Regula yang berusia 20 tahun dan melatihnya untuk beralih menjadi bek kanan.

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BVB, berita: Dietmar Hamann menilai Borussia Dortmund punya peluang realistis menjadi juara

Setelah menyaksikan hasil imbang 2-2 dalam laga papan atas Bundesliga melawan pemuncak klasemen FC Bayern pada akhir pekan lalu, Dietmar Hamann yakin Borussia Dortmund benar-benar mampu memberi FCB persaingan sengit dalam perebutan gelar.

"Mereka menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing," kata mantan pemain Bayern itu dalam podcast 'Hamann & Stankovic' dari Sky Austria, mengaku terkesan dengan penampilan BVB di Allianz Arena. "Sekalipun mereka sedikit beruntung, tidak banyak tim yang mampu dua kali bangkit dari ketertinggalan di München sejak Vincent Kompany berada di sana."

Pada menit ke-38, Konrad Laimer membawa Bayern unggul. Satu jam setelah laga dimulai, tim tamu menyamakan kedudukan lewat Serhou Guirassy. Tak lama kemudian, gol Dayot Upamecano kembali membawa Bayern unggul, tetapi pemain pengganti Fabio Silva mencetak gol pada menit ke-89 sehingga Borussia tetap bisa membawa pulang satu poin.

"Mereka tampil percaya diri dan sekarang memiliki skuad yang sangat bagus," ujar Hamann, menilai Dortmund telah berkembang pesat. Namun, yang terpenting menurutnya adalah: "Saya rasa pada Sabtu mereka mendapat keyakinan: 'Ya, Bayern mungkin bisa dikalahkan tahun ini,'" kata Hamann.

Setelah delapan pertandingan, BVB memiliki poin yang sama dengan FCB, tetapi berada di peringkat kedua karena selisih gol yang lebih buruk. Dalam pertandingan liga berikutnya pada Sabtu, Dortmund wajib menang di kandang melawan tim promosi Elversberg, sementara Bayern bertandang ke markas Mainz 05.

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BVB, berita: Dortmund hanya imbang di Youth League meski diperkuat pemain dari skuad utama

Meski mendapat bantuan pemain dari skuad utama, tim U19 Borussia Dortmund hanya mampu bermain imbang 2-2 dalam laga kandang Youth League melawan Betis Sevilla pada Rabu.

Bek tengah Luca Reggiani dan bek kiri Kaua Prates, yang direkrut pada musim panas dari Cruzeiro di Brasil dengan biaya transfer tujuh juta euro, sama-sama mendapat kesempatan bermain dalam duel melawan tim asal Spanyol itu. Tim muda BVB unggul lebih dulu ketika Justin Hoy mencetak gol pada menit ke-6.

Namun, Betis menyamakan kedudukan tak lama kemudian lewat Ruben de Sa (menit ke-12), sebelum pencetak gol Bjarki Gardarsson kembali membawa Borussia unggul 2-1 untuk sementara (menit ke-23). Dalam babak pertama yang berlangsung sengit, tim tamu mendapat penalti pada menit ke-27, tetapi kiper BVB Aaron Held berhasil menepisnya. Beberapa menit kemudian, keunggulan itu akhirnya sirna ketika Fran Batan mencetak gol yang menetapkan skor akhir 2-2 pada menit ke-35.

Reggiani, yang saat ini tidak memiliki peluang tampil bersama tim utama, bermain selama 90 menit penuh, sementara Prates ditarik keluar setelah bermain hampir satu jam.

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BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga Borussia Dortmund berikutnya