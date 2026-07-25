Seperti dilaporkan portal Geissblog, AS Roma sedang mencari winger kiri baru dan juga memasukkan penyerang berusia 19 tahun itu ke dalam daftar incaran.

Giallorossi tampaknya juga siap menebus biaya transfer sebesar €50 juta yang diminta pihak Koln. Belakangan, Roma dikaitkan dengan Jean-Matteo Bahoya dari Frankfurt, dengan nilai transfer yang disebut-sebut mencapai €45 juta. Setidaknya, dapat diasumsikan bahwa klub ibu kota Italia itu akan menyiapkan dana dalam jumlah yang kurang lebih sama untuk El Mala.

Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah El Mala tertarik pada Roma dan Serie A. Menurut informasi dari Sky, pemain yang sudah tujuh kali memperkuat tim nasional U21 itu setidaknya tidak melihat masa depan dekatnya berada di Italia.

Transfer pemain 19 tahun itu ke BVB tampaknya kini benar-benar sudah batal. Menurut Geissblog, selain kerangka finansial yang dinilai tidak memadai dari sudut pandang Koln, manajemen Effzeh terutama juga dibuat kesal oleh cara pendekatan Die Borussen.

Disebutkan bahwa Koln "tidak setuju dengan cara Dortmund diduga mencoba memengaruhi sang pemain untuk membuat transfer lebih mungkin terjadi", demikian bunyi kutipan tersebut. Sebagai konsekuensi, secara internal di Geißbockheim disepakati untuk segera menghentikan segala negosiasi dengan Borussia.

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Akankah RB Leipzig juga mundur dari perburuan Said El Mala?

Di dalam Bundesliga, kini disebut hanya RB Leipzig yang masih tersisa sebagai peminat potensial. Namun, menurut Geissblog , klub Saxony itu telah memberi tahu 1. FC Koln bahwa mereka saat ini tidak bisa dan juga tidak ingin memenuhi nilai transfer yang diminta.

Perubahan dalam situasi ini baru bisa terjadi jika Leipzig mendapatkan dana tambahan lewat penjualan Yan Diomande. Hanya setelah itu sumber daya yang dibutuhkan akan tersedia untuk kembali mencoba merekrut El Mala.

Terlepas dari berbagai spekulasi, talenta muda tersebut sedang membuktikan kualitas olahraganya dalam persiapan musim panas. Dalam kemenangan uji coba 8-0 atas Bergisch Gladbach pada Kamis, penyerang itu mencetak gol pertamanya pada musim ini.