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Unai Emery membela rekrutan baru Aston Villa setelah gol Alysson dan Joao Gomes belum cukup untuk mengakhiri rentetan tujuh laga tanpa kemenangan dalam hasil imbang 2-2 melawan Ipswich Town pada Sabtu. Juara Liga Europa musim lalu itu dua kali kehilangan keunggulan di Portman Road dan kini berada di peringkat ke-11 Liga Primer setelah meraih hasil imbang untuk keempat kalinya secara beruntun.

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Villa dua kali kehilangan keunggulan di kandang lawan

Villa menyia-nyiakan peluang meraih kemenangan pertama sejak akhir Oktober, meski Alysson mencetak gol lewat tembakan melengkung setelah menerima umpan Johan Manzambi dan Gomes menyambar bola sodoran Victor Lindelof dengan tendangan voli. Tim asuhan Gary O'Neil segera membalas melalui Emersonn, pemain yang didatangkan dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub, setelah sepak pojok Julio Enciso, sebelum Leif Davis menyundul bola untuk kembali menyamakan kedudukan. Christian Walton kemudian menggagalkan peluang John McGinn saat Ipswich mempertahankan hasil imbang dan naik ke peringkat ke-15.

Emery melihat perkembangan positif di lini serang

Setelah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam kekalahan dari Galatasaray di Liga Champions pada tengah pekan, Villa tampil jauh lebih tajam saat menyerang di Suffolk. Boubacar Kamara nyaris mencetak gol pada awal laga, sementara Nicolas Jackson hampir menyelesaikan peluang menjelang akhir pertandingan. Mereka juga lolos dari kemungkinan penalti pada pengujung laga ketika bola tampak mengenai tangan Ross Barkley.

Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Emery menyoroti hal-hal positif dalam serangan timnya sembari mengakui adanya kelengahan di lini pertahanan. Ia mengatakan: "Ya, ini hal positif. Bukan hasilnya secara keseluruhan, tetapi kami tidak kalah. Kami sedikit demi sedikit membaik, tetapi hari ini itu belum cukup.

"Kami menciptakan peluang. Kami menghasilkan jauh lebih banyak dalam serangan daripada yang kami rencanakan. Hari ini adalah langkah maju pertama yang ingin kami capai, dan kami berhasil melakukannya. Kami memberi mereka beberapa peluang dan mereka mencetak gol. Inilah prosesnya. Terkadang kami perlu memahami bagaimana sejumlah pemain muda dan pemain baru harus beradaptasi dengan kami. Masih perlu waktu untuk mencapainya. Setiap pertandingan merupakan pengalaman bagi kami. Kami akan melangkah maju, menganalisis, dan berusaha tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya."

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Perombakan musim panas membawa masalah adaptasi

Setelah tampak menghidupkan kembali perjalanan mereka dengan empat kemenangan dalam 10 hari pada Oktober, momentum Villa merosot drastis. Menyusul perombakan besar pada musim panas yang mencakup kepergian dua pemain penting di lini serang, Ollie Watkins dan Morgan Rogers , Emery menghadapi masalah adaptasi yang tak terhindarkan saat membentuk ulang skuadnya.

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Menanggapi perlunya kesabaran dan penampilan yang lebih baik di Birmingham, pelatih asal Spanyol itu mengatakan kepada penyiar tersebut: "Tantangan kami sekarang adalah pertandingan kandang. Secara keseluruhan, kami bersaing dengan baik dan meraih poin di kandang lawan, tetapi di kandang kami harus meningkat. Kami harus menjadikan [Villa Park] benteng kami, lalu menemukan keseimbangan.

"Kami kurang lebih mulai memahami semuanya dan terus berlatih bersama para pemain baru, semua pemain, termasuk pemain berpengalaman, serta berusaha mewujudkannya. Tentu saja, beberapa pemain membutuhkan waktu untuk berkembang, berlatih, dan mendapatkan pengalaman. Bagaimana kami bisa meningkatkannya, saya belum tahu sekarang. Kami akan menganalisis pertandingan ini dan menghindari kesalahan seperti itu."

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Performa di Villa Park menjadi krusial

Prioritas utama Emery kini adalah kembali menjadikan Villa Park benteng untuk mengakhiri periode sulit yang membuat frustrasi ini. Memadukan para rekrutan baru dengan pemain berpengalaman akan menentukan apakah Villa mampu kembali mendekati zona kompetisi Eropa. Sementara itu, Ipswich mendapat suntikan keyakinan dari penampilan tangguh lainnya. Mereka hanya dua kali kalah dalam enam pertandingan di Portman Road, meski sudah enam laga tanpa kemenangan.