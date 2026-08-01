Dalam sebuah konferensi pers, pelatih asal Spanyol The Reds itu menjelaskan bahwa pemain tim nasional Jerman tersebut ke depannya harus kembali lebih banyak beroperasi dari tengah alih-alih di sektor sayap.

"Tentu ini berlaku untuk semua pemain, tetapi khususnya dalam kasus Flo kami membutuhkan versi terbaik dari Florian. Saya melihatnya lebih cocok di posisi di belakang penyerang. Kami tahu bahwa terkadang dia lebih sering dimainkan di sisi kiri, tetapi kami akan mulai bekerja dengannya di posisi ini, di belakang penyerang," kata Iraola.

Terutama di tim nasional Jerman, tetapi juga di bawah pendahulu Iraola di Liverpool, Arne Slot, Wirtz berulang kali dimainkan di sayap kiri. Namun, di bawah mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann, dari posisi itu ia juga lebih sering diarahkan bergerak ke area tengah lapangan agar bisa memaksimalkan kaki kanannya yang kuat.

Meski demikian, penampilan terbaik Wirtz tetap ia tunjukkan sebagai playmaker di posisi nomor 10 - misalnya di Bayer Leverkusen di bawah pelatih Xabi Alonso, ketika ia mencatatkan 18 gol dan 20 assist dalam 49 pertandingan pada musim double 2023/24.

Getty

Florian Wirtz menjalani musim debut yang naik turun bersama Liverpool

Musim pertamanya bersama Liverpool justru ditandai dengan kesulitan adaptasi. Wirtz lama tidak mencetak gol, dan baru pada akhir Desember - pada pekan ke-18 melawan Wolverhampton - ia mencetak gol pertamanya di kasta tertinggi Inggris.

Sejak itu ia telah mencatatkan total 49 pertandingan untuk The Reds, dengan 31 di antaranya dimainkan di tengah, 15 di sisi kiri, dan tiga sebagai penyerang sayap kanan. Di kedua posisi sayap itu ia masing-masing mencatatkan dua assist dan satu gol. Statistiknya jauh lebih baik saat dimainkan sebagai playmaker murni - di sana ia membukukan enam assist dan lima gol.

"Sebagai pemain, dia cukup komplet. Kami ingin mencoba mengembangkan lebih jauh lagi apa yang sudah dia miliki, dan itu sangat bagus," ujar Iraola. Saat ini Wirtz dan The Reds sedang berada di AS untuk persiapan pramusim. Pada 23 Agustus, musim baru Premier League akhirnya dimulai dengan laga tandang ke markas Newcastle United.