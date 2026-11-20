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Brajan Gruda tengah menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam dua laga pertamanya bersama timnas Jerman dan berkembang pesat di RB Leipzig. Karena itu, transfernya akan menelan biaya besar.

Menurut laporan Bild, Leipzig hanya bersedia menjual Gruda pada musim panas tahun depan jika menerima "tawaran yang benar-benar tidak bermoral". Laporan itu menyebut klub peminat harus mengajukan tawaran yang mendekati angka 100 juta euro agar RB mempertimbangkannya.

Artinya, mendatangkan Gruda pada musim panas mendatang juga akan menjadi perkara rumit bagi Bayern Munich. Klub pemegang rekor gelar itu kabarnya memang berminat , seperti dilaporkan Sport Bild baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Bayern terus memantau perkembangan Gruda dan antara lain menghargai kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang. Pemain yang baru membela timnas Jerman itu bisa bermain di kedua sisi sayap penyerangan maupun sebagai gelandang serang bernomor sepuluh.

Kapan kewajiban pembelian Brajan Gruda oleh Leipzig berlaku?

Menurut Bild, situasi kontrak Gruda di Leipzig adalah sebagai berikut: Saat ini ia masih dipinjam dari Brighton & Hove Albion, tetapi kewajiban pembeliannya diperkirakan sudah berlaku pada awal 2027. Klausul itu kabarnya akan berlaku begitu Gruda memainkan sedikitnya tiga laga Bundesliga pada tahun depan, yang bisa tercapai pada pertengahan Januari. Leipzig, yang telah membayar biaya peminjaman sebesar satu juta euro kepada Brighton pada awal Februari 2026, kemudian harus mengeluarkan biaya transfer sebesar 25 juta euro untuk mempermanenkan Gruda.

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Kontrak pemain berusia 22 tahun itu bersama klub asal Sachsen tersebut selanjutnya berlaku hingga 2031. Karena itu, Leipzig sama sekali tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya pada musim panas mendatang. Kabarnya, kontrak itu juga tidak memuat klausul pelepasan.

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Penampilan Gruda dalam dua laga pertamanya bersama timnas senior Jerman belakangan ini semakin mendongkrak nilai pasarnya. Dalam debut internasionalnya melawan Serbia (3-1), pemain yang piawai menggiring bola itu mencetak gol indah setelah melakukan aksi individu gemilang. Pada Senin, ia kembali menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda , dengan mencatatkan dua assist dan satu gol.

Getty Images

Bukan rahasia lagi bahwa pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp sudah lama menilai Gruda sangat tinggi. Saat masih menjabat sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, ia terlibat dalam transfer mantan pemain Mainz itu ke Leipzig pada awal tahun ini. Klopp mengagumi kemampuan Gruda mengolah bola dan mentalitasnya sebagai pemain yang berani mengambil risiko. Namun, menurut Bild, saat RB merekrutnya, Klopp juga masih meragukan kesediaan Gruda untuk bekerja dalam bertahan.

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Jürgen Klopp juga memuji kerja defensif Brajan Gruda

Kini Gruda telah menghapus keraguan itu dengan meyakinkan. Selepas kemenangan gemilang atas Belanda, Klopp juga sangat puas dengan kerja pemain Leipzig itu saat tidak menguasai bola . Pelatih timnas Jerman itu mengatakan kepada ARD tentang Gruda dan rekan sayapnya yang juga tampil gemilang, Derry Scherhant (SC Freiburg): "Keduanya bisa bermain bola, luar biasa. Namun, kerja keras yang mereka tunjukkan dan yang harus mereka lakukan hari ini sungguh luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan upaya yang kamu curahkan."

RB bisa mendapatkan Gruda dengan harga yang relatif murah karena pemain kesayangan Klopp itu tidak mampu mengukuhkan posisinya di Brighton. Klub Inggris tersebut membayar biaya transfer sebesar 31,5 juta euro kepada Mainz 05 untuk merekrutnya pada 2024. Namun, Gruda tidak memenuhi ekspektasi tinggi dan kerap hanya menjadi pemain pengganti.

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Karena itu, ia harus terlebih dahulu menemukan ritmenya di Leipzig pada paruh kedua musim lalu sebelum belakangan tampil begitu cemerlang. Dalam delapan laga kompetitif terakhir, Gruda mencuri perhatian dengan dua gol dan lima assist. "Saya sangat senang untuknya, tetapi saya lebih senang lagi untuk RB Leipzig karena mengembangkan pemain adalah salah satu tujuan klub," puji pelatih RB Martin Demichelis dalam konferensi pers pada Kamis. Meski begitu, ia juga mengingatkan Gruda.

Meski tengah disorot bersama timnas Jerman, Demichelis ingatkan Gruda

"Dia harus tetap membumi," tegas Demichelis, lalu menjelaskan: "Bermain untuk tim nasional selalu menyenangkan, tetapi yang penting dan sulit adalah kembali lalu langsung tampil baik untuk klub. Dia harus segera mengambil langkah berikutnya, dan langkah berikutnya adalah pertandingan kami selanjutnya."

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Pada Sabtu, Gruda bersama Leipzig akan bertandang ke markas Union Berlin. Selasa depan, mereka kemudian dijadwalkan menjalani laga kandang penting melawan RC Lens di Liga Champions.