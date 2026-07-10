"Butuh beberapa hari bagi saya untuk bisa bicara"... Vinícius mengungkapkan perasaannya setelah kekalahan Brasil

Pemain Brasil Vinícius Júnior akhirnya angkat bicara, menanggapi tersingkirnya timnas negaranya dari Piala Dunia yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, setelah Seleção tersingkir di babak 16 besar usai kalah dari Norwegia (2-1).

Meskipun sebelumnya ia telah menjelaskan alasan yang membuatnya tidak mengambil tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh rekan setimnya, Bruno Guimarães, saat melawan Norwegia, Vinícius Júnior belum sempat mengungkapkan perasaannya secara pribadi kepada para penggemarnya setelah tersingkirnya timnas Brasil yang mengejutkan dari Piala Dunia 2026.

Pemain Brasil tersebut mengunggah foto hitam-putih dirinya yang sedang terbaring di lapangan melalui akun resmi Instagram-nya, disertai dengan kata-kata menyentuh yang mencerminkan betapa besarnya keterkejutannya.

Dalam pesannya yang ditujukan kepada para penggemar “Seleção”, Vinícius menulis: “Setelah hampir empat tahun berlalu, saya kembali merenungkan apa yang bisa saya tulis setelah rasa pahit kekecewaan di Piala Dunia. Saya telah melihat banyak orang dari segala usia yang mendukung saya dan memeluk mimpi bersama kita, dan akan tidak adil jika saya berdiam diri, tetapi saya membutuhkan beberapa hari untuk merenung. Mengenakan seragam tim nasional adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya, dan tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia adalah perasaan yang sangat sulit dijelaskan.”

Bintang Samba itu menambahkan, berusaha mengungkapkan betapa besar rasa sakit dan tanggung jawabnya terhadap keluarga serta para penggemarnya: “Saya tahu betul betapa kerasnya saya mempersiapkan diri, betapa fokusnya saya, dan betapa saya ingin meraih gelar ini untuk kalian dan untuk keluarga saya; oleh karena itu, rasa kekecewaan ini sangat luar biasa. Kami memiliki skuad yang kuat dan mampu melangkah jauh lebih jauh dalam turnamen ini, tetapi kami gagal melakukannya. Saya meminta maaf kepada kalian, dan saya berjanji akan berjuang demi mimpi kita untuk mengembalikan Brasil ke puncak dunia sekali lagi.”