Sevilla sedang berjuang menghindari degradasi. Bagi sekelompok besar pendukung, hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka: mereka berkumpul di sekitar bus pemain tim yang terancam degradasi tersebut. Kapten Nemanja Gudelj keluar untuk berbicara dengan para pendukung.

Dalam rekaman terlihat bagaimana Gudelj, mantan pemain Ajax, AZ, dan NAC Breda, berbicara kepada kerumunan. Bek sekaligus gelandang ini berusaha menenangkan para pendukung dengan kata-katanya dan menegaskan satu hal: kami tidak akan terdegradasi.

"Tidak mungkin bagi tim ini untuk terdegradasi," kata Gudelj membuka pembicaraan. "Kami akan memberikan segalanya di lapangan," tutupnya, yang disambut sorak-sorai para penggemar.

Sevilla kembali mengalami musim yang sangat sulit. Klub Spanyol ini, yang telah lima kali menjuarai Liga Europa sejak musim 2013/14, kini berada di peringkat ke-18 yang mengecewakan, dua poin di belakang Alavés.

Selain kedua tim ini, masih ada banyak kandidat degradasi lainnya. Selisih antara Levante, yang berada di peringkat kesembilan belas, dan Valencia, yang berada di peringkat kedua belas, misalnya, hanya enam poin. Jadi, persaingan di papan bawah LaLiga sangat menegangkan.

Senin malam, pertandingan krusial berikutnya menanti Los Nervionenses. Di kandang sendiri, mereka akan menjamu Real Sociedad. Tim asal Basque ini telah memastikan diri lolos ke kompetisi Eropa melalui Copa del Rey dan oleh karena itu sebenarnya tidak lagi memiliki target apa pun.

Setelah pertandingan ini, masih ada empat pertandingan yang akan dimainkan, di mana Sevilla akan menghadapi Real Madrid, Villarreal, dan Celta de Vigo. Jadi, ini tentu bukan tugas yang mudah bagi tim asuhan pelatih Luis García untuk memastikan kelangsungan mereka di liga.

Musim lalu, klub tersebut berhasil bertahan di liga dengan selisih tipis, hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Sevilla terakhir kali bermain di divisi kedua Spanyol pada musim 2000/01, namun langsung kembali ke divisi utama setelah absen selama satu tahun.