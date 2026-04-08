Bus tim Atlético Madrid kembali dilempari benda-benda di dekat Camp Nou; Simeone langsung bereaksi

Menjelang pertandingan FC Barcelona melawan Atlético Madrid, suasana terasa ricuh. Dalam rekaman Carrusel Deportivo pada Rabu malam, terlihat bahwa bus pemain tim tamu dari Madrid disambut dengan sorakan keras saat tiba di Spotify Camp Nou.

Konon, dua jendela bus Atlético pecah, tepat di sisi tempat pelatih Diego Simeone duduk. Hal ini tidak terlihat jelas dalam rekaman, meskipun terdengar suara dentuman keras yang kemungkinan berasal dari lemparan batu.

Awal Maret lalu, bus pemain Atlético juga pernah diserang dengan lemparan batu oleh para ultras Barcelona yang marah. Insiden itu terjadi menjelang pertandingan semifinal antara kedua raksasa tersebut di Copa del Rey.

Atlético menang telak 4-0 pada leg pertama turnamen piala tersebut. Barcelona bangkit dengan kuat di kandang sendiri, namun kemenangan 3-0 itu tidak cukup untuk mencapai final Copa del Rey.

Simeone segera memberikan tanggapan di media Spanyol setelah insiden tersebut. ''Masyarakat masih sama saja. Kita tidak bisa mengubahnya. Ini bukan pengecualian. Inilah yang biasanya terjadi saat kita datang ke Barcelona,'' keluh pelatih Atlético.

Barcelona akan menghadapi Atlético pada Rabu malam di perempat final Liga Champions, dengan leg kedua di Madrid pada Selasa depan. Tim Catalan itu baru saja menang 1-2 atas tim Simeone di LaLiga akhir pekan lalu, dengan Robert Lewandowski sebagai penentu kemenangan pada menit ke-87.