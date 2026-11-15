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Ada yang mempertimbangkan pindah demi kembali mencetak gol dan mendapatkan kepercayaan diri. Ada pula yang mengejutkan semua orang pada awal musim ini dan sudah diminati sejumlah klub. November baru tiba, tetapi jeda internasional turut membuat bursa transfer penyerang tengah di Serie A mulai memanas menjelang jendela transfer musim dingin. Menurut analis taruhan Sisal dan Snai, salah satu penyerang yang paling berpeluang hengkang adalah Francesco Camarda. Kepergiannya dari AC Milan ditawarkan dengan odds 1,20. Penyerang kelahiran 2008 itu belum mampu mengukuhkan tempatnya di AC Milan, dan pengalaman bermain di luar Milan bisa membantunya berkembang. Sementara itu, kemungkinan Lorenzo Lucca meninggalkan Napoli ditawarkan dengan odds 1,40. Ia juga merupakan penyerang yang kesulitan mendapat menit bermain secara konsisten dan, terutama, kembali menemukan ketajamannya di depan gawang.

Situasi sebaliknya dialami Gustavo Varela. Penyerang Portugal itu tampil gemilang bersama Monza hingga menarik minat klub-klub besar menjelang Januari. Kemungkinan pemain Portugal itu hengkang ditawarkan dengan odds 2,20. Situasi Gianluca Scamacca juga patut dipantau. Kecocokannya dengan Maurizio Sarri belum terjalin, sementara persaingan dari Nikola Krstovic cukup berat. Karena itu, bukan tidak mungkin penyerang timnas Italia tersebut meninggalkan Atalanta, dengan opsi itu ditawarkan pada odds 3,75.