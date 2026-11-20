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Mimpi besar Manchester United di bursa transfer musim dingin kembali terbentur realitas angka. Setelah berhari-hari beredar rumor tentang revolusi besar senilai £500 juta di bawah komando pelatih baru Mauricio Pochettino, salah satu pakar keuangan sepak bola terkemuka angkat bicara untuk mengakhiri semua spekulasi tersebut dan menegaskan bahwa kabar itu "sama sekali tidak memiliki peluang" untuk terwujud.

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Dengan Pochettino kini memegang kendali di Old Trafford, perubahan sudah diperkirakan terjadi pada Januari. Pelatih asal Argentina itu akan berupaya memberikan sentuhan pribadinya pada tim dan melihat United bangkit dari bayang-bayang degradasi, mengingat mereka saat ini menempati peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, dalam salah satu musim terburuk mereka dalam sejarah modern.

Setelah kedatangannya di klub, beredar rumor menghebohkan bahwa United bisa menggelontorkan £500 juta pada Januari, dengan bintang Chelsea Cole Palmer masuk dalam rencana mereka. Jika terwujud, transfer tersebut akan menjadi gempa besar di bursa transfer Inggris.

Namun, Stefan Borson, pakar keuangan ternama di dunia sepak bola, mencemooh klaim tersebut dan menolaknya mentah-mentah dalam pernyataannya kepada "Football Insider".

"Manchester United? Mustahil mereka melakukannya, bukan? Manchester United punya kemampuan untuk berbelanja, tetapi itu akan menuntut para pemilik menyuntikkan dana tunai. Bagaimanapun, tidak ada peluang sama sekali bagi United untuk membeli Cole Palmer," kata Borson.

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Pakar keuangan itu menambahkan: "Sangat kecil kemungkinan Newcastle tertarik menjual salah satu pemain terbaiknya pada Januari, seperti Lewis Hall, yang baru saja menandatangani kontrak baru, dengan harga di bawah nilai fantastis. Saya tidak yakin Manchester United akan melakukannya. Jadi, terus terang, saya tidak sepakat dengan sebagian besar analisis ini."

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Bantahan Borson atas klaim belanja £500 juta Manchester United muncul setelah adanya laporan yang dimuat di situs tempat ia berkontribusi, yakni Football Insider, sehingga tanggapannya memiliki kredibilitas yang lebih besar.

Sebelumnya, Brian King, mantan pemandu bakat Manchester United, mengatakan: "Ada pembicaraan bahwa Manchester United dan Pochettino berupaya mendatangkan Cole Palmer dan Lewis Hall, dan mungkin pemain lain pada Januari. Mereka memiliki £400 juta hingga £500 juta untuk dibelanjakan. Itulah jumlah yang perlu mereka keluarkan untuk mengembalikan Manchester United ke jajaran tim pemenang."

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King menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "TEAMtalk": "Atau bahkan tim yang akan memenangi gelar, karena mereka jelas tidak akan meraihnya tahun ini. Manchester United bukan lagi nama yang dibangun Alex Ferguson untuk Manchester United. Itu adalah era keemasan. Arsenal dan Liverpool termasuk tim terbesar yang menjadi pesaing mereka. Itu masa-masa yang mendebarkan dan sangat menyenangkan, tetapi Manchester United hari ini bukan lagi tim yang sama."

Terlepas dari polemik ini, United kemungkinan besar tetap akan berbelanja pada Januari demi memperkuat skuad dan menyelamatkan musim mereka. Namun, peluang tim mana pun untuk menghabiskan dana sebesar itu di bursa musim dingin tampak sangat kecil, terlebih bagi tim yang hanya mendapatkan sekitar £150 juta pada musim panas lalu.