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Mimpi besar Manchester United di bursa transfer musim dingin kembali terbentur realitas angka. Setelah beberapa hari diramaikan rumor tentang revolusi besar senilai 500 juta pound sterling di bawah kendali pelatih baru Mauricio Pochettino, salah satu pakar keuangan sepak bola paling terkemuka angkat bicara untuk mengakhiri semua spekulasi tersebut dan menegaskan bahwa kabar itu "sama sekali tidak punya peluang" untuk terwujud.

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Dengan Pochettino kini memegang kendali di Old Trafford, perubahan pada Januari memang sudah diperkirakan. Pelatih asal Argentina itu akan berusaha menanamkan ciri khasnya pada tim dan ingin melihat United bangkit dari ancaman degradasi, mengingat saat ini mereka menempati peringkat ke-18 Liga Primer Inggris dalam salah satu musim terburuk mereka dalam sejarah modern.

Setelah kedatangannya di klub, beredar rumor menghebohkan bahwa United bisa menghabiskan 500 juta pound sterling pada Januari, dengan bintang Chelsea Cole Palmer masuk dalam rencana mereka. Jika terwujud, transfer tersebut bakal menjadi gempa di bursa transfer Inggris.

Namun, Stefan Borson, pakar keuangan ternama di dunia sepak bola, mencemooh klaim tersebut dan menolaknya mentah-mentah dalam pernyataannya kepada "Football Insider".

"Manchester United? Mustahil mereka melakukan itu, bukan? Manchester United memang punya kemampuan untuk berbelanja, tetapi itu akan menuntut para pemilik menyuntikkan dana tunai. Bagaimanapun, sama sekali tidak ada peluang United membeli Cole Palmer," kata Borson.

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Pakar keuangan itu menambahkan: "Sangat kecil kemungkinan Newcastle tertarik menjual salah satu pemain terbaik mereka pada Januari, seperti Lewis Hall yang baru saja menandatangani kontrak baru, dengan harga di bawah angka yang fantastis. Saya tidak yakin Manchester United akan melakukannya. Jadi, terus terang, saya tidak sependapat dengan sebagian besar analisis ini."

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Bantahan Borson terhadap klaim belanja 500 juta pound sterling Manchester United muncul setelah sebuah laporan dipublikasikan di situs yang sama tempat ia berkontribusi, yakni Football Insider, sehingga tanggapannya memiliki kredibilitas lebih besar.

Sebelumnya, Brian King, mantan pemandu bakat Manchester United, mengatakan: "Ada pembicaraan bahwa Manchester United dan Pochettino berupaya merekrut Cole Palmer dan Lewis Hall, serta mungkin pemain lain pada Januari. Mereka punya dana antara 400 hingga 500 juta pound sterling untuk dibelanjakan. Itulah jumlah yang perlu mereka keluarkan untuk mengembalikan Manchester United ke jajaran tim pemenang."

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King menambahkan dalam pernyataan yang dikutip "TEAMtalk": "Atau bahkan tim yang akan memenangi gelar, karena mereka jelas tidak akan memenanginya tahun ini. Manchester United bukan lagi nama yang dibangun Alex Ferguson untuk Manchester United. Itu adalah era keemasan, Arsenal dan Liverpool termasuk tim terbesar yang bersaing dengan mereka. Itu adalah masa-masa yang menegangkan dan sangat menyenangkan, tetapi Manchester United hari ini bukan lagi tim yang sama."

Terlepas dari polemik ini, United kemungkinan besar tetap akan mengeluarkan dana pada Januari dalam upaya memperbaiki skuad dan menyelamatkan musim mereka. Namun, peluang tim mana pun untuk menghabiskan uang sebanyak itu di musim dingin tampak sangat kecil, terutama bagi tim yang hanya mendapatkan sekitar 150 juta pound sterling pada musim panas lalu.