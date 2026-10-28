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Burnley menunjuk Fabio Celestini sebagai pelatih kepala baru, empat hari setelah memecat Nicky Hayen. Mantan pelatih CSKA Moscow dan Basel itu mengambil alih tim yang berada di peringkat ke-22 Championship dan baru meraih satu kemenangan liga musim ini. Pelatih asal Swiss tersebut akan berada di area teknis untuk pertama kalinya saat Burnley menjamu Portsmouth di Turf Moor pada Sabtu.

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Burnley menunjuk Celestini setelah Hayen dipecat

Celestini telah dikonfirmasi sebagai pelatih kepala baru Burnley. Klub itu bergerak cepat untuk menggantikan Hayen, yang dipecat pada Sabtu setelah kekalahan 4-1 dari Lincoln City. Menurut Press Association, klub belum mengungkapkan durasi kontrak pelatih asal Swiss tersebut.

Burnley hanya memenangi satu dari 12 pertandingan liga sejak terdegradasi dari Liga Primer, sehingga kini berada di peringkat ke-22 Championship. Dalam pernyataan yang mengumumkan penunjukan itu, klub menyebut Celestini "datang dengan kemampuan yang telah terbukti untuk meraih kemenangan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan sepak bola".

Diego López puji tekad Celestini

Penunjukan ini juga mengakhiri spekulasi yang mengaitkan Steven Gerrard dengan posisi tersebut. Mantan pelatih Rangers itu sebelumnya menjadi favorit bandar taruhan setelah kepergian Hayen. Diego López, kepala urusan sepak bola Burnley yang baru bergabung dengan klub pekan ini, yakin Burnley telah menemukan orang yang tepat.

López mengatakan: "Fabio membawa semangat, pengalaman, dan pengetahuan yang kami cari. Ia menunjukkan tekad dan keyakinan luar biasa untuk datang ke Burnley. Kami menginginkan orang-orang yang benar-benar ingin berada di sini dan membantu klub ini berkembang. Fabio adalah contoh nyata dari hal itu."

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Kebangkitan Basel di bawah Celestini beri Burnley harapan

Pekerjaan terakhir Celestini adalah di CSKA Moskow, yang ditinggalkannya pada Mei. Ia juga pernah melatih klub-klub Swiss, yakni Lugano, Luzern, Sion, dan Basel. Kiprahnya di Basel menonjol setelah ia membawa klub itu dari dasar klasemen hingga meraih gelar liga dan piala dalam waktu 18 bulan.

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Pelatih baru itu menyadari sepenuhnya tugas yang menantinya di Turf Moor. Berbicara kepada situs resmi Burnley, Celestini mengatakan: "Saya melihat Burnley sebagai klub dengan potensi besar dan pemain-pemain yang benar-benar berkualitas, yang dapat membantu kami mewujudkan ambisi para suporter. Saya tahu situasi yang kami hadapi, dan saya pernah mengalaminya. Suporter kami pantas melihat tim bermain dengan keyakinan sejak peluit pertama."

Ujian melawan Portsmouth menanti pelatih baru Burnley

Celestini, yang menghabiskan 10 tahun sebagai pemain di Prancis dan Spanyol serta mencatatkan 35 penampilan untuk tim nasional Swiss, akan memimpin pertandingan pertamanya pada Sabtu saat Burnley menjamu Portsmouth di Turf Moor.

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Hasil positif akan memberi Burnley dorongan yang sangat dibutuhkan dalam upaya keluar dari zona degradasi.



