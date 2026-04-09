Bundesliga, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan melalui siaran langsung?

Bundesliga selalu memikat banyak orang setiap tahunnya. Di luar negeri, terutama BVB dan Bayern memiliki daya tarik yang sangat istimewa di kancah internasional dan karenanya menarik penonton asing. Di sini Anda bisa mengetahui di mana Anda dapat menonton semua pertandingan dari kompetisi olahraga paling populer di negara ini!

Bundesliga, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan streaming langsung?

Bundesliga, semua informasi tentang siaran dalam sekilas: Berapa lama lagi Sky dan DAZN memiliki hak siar TV?

Di Bundesliga, ada perubahan distribusi hak siar sejak musim 2025/26. Siapa pun yang ingin menonton pertandingan liga utama sepak bola Jerman harus mengandalkan dua penyedia layanan.

Pertama, Sky menayangkan pertandingan malam pada "Flutlicht-Freitag" sebagai pembuka hari pertandingan serta semua pertandingan tunggal pada hari Sabtu. Penyedia TV berbayar ini menayangkan pertandingan baik di TV linear maupun melalui siaran langsung di SkyGo dan WOW.

Di sisi lain, siaran langsung pertandingan yang populer pada hari Sabtu kini berpindah ke DAZN. Selain siaran langsung sela-sela pertandingan, pertandingan hari Minggu juga tetap ditayangkan secara eksklusif di DAZN. Selain siaran di TV linear, akan ada pula siaran langsung tambahan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi. Hak siar yang saat ini diberikan berlaku untuk kedua penyedia layanan tersebut hingga musim 2028/29.

Selain itu, beberapa pertandingan terpilih pada awal dan akhir musim dapat disaksikan di TV gratis. Terkait hal ini, Sat.1 memegang hak siar utama.

