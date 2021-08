Bundesliga Jerman Gencarkan Inovasi Untuk Gen-Z

Statistik canggih dan komprehensif disuguhkan pada setiap pertandingan Bundesliga untuk semakin memanjakan suporter.

Mengikuti perkembangan zaman, Bundesliga terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik yang bisa dinikmati berbagai elemen suporter. Bundesliga memanjakan para penggemar dengan bermodalkan telepon seluler dalam genggaman.

DFL Digital Sports CEO, Andreas Heyden, dalam DFL Supercup Media Visit yang juga dihadiri Goal Indonesia menjelaskan mengapa inovasi begitu penting untuk Bundesliga dan bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada fans dengan membuat produk video.



"Dunia terus berubah, sekarang kita sedang tinggal menuju ke masa depan yang membutuhkan solusi untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna. Media partner, stasiun tv, juga fans yang ingin merasakan bagian langsung dari pertandingan," ujar Heyden.



Untuk mencapai itu, ada beberapa hal yang menjadi fokus untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan menghibur. Terlebih Bundesliga kini tengah membidik "Next Generation" atau generasi muda yang begitu lekat dengan ponsel mereka.

"Jika kamu ingin menciptakan sesuatu yang baru, kamu harus punya bahan baku. Ada dua yang bisa diolah untuk Next Generation, yaitu arsip dan live video. Kami punya pergerakan dari setiap pemain di database kami. Jika kamu bisa mengkombinasikan semua ini maka kamu bisa membuat sesuatu yang bagus," lanjutnya.



"Kami menciptakan Bundesliga Match Fact yang menjelaskan sebuah pertandingan lebih mendalam. Diantaranya Goal Probability. Kami menganalisis banyak tendangan akurat di Bundesliga dan mengalkulasikan setiap tendangan pemain. Kita bisa menghasilkan berapa persen tendangan itu bisa berbuah gol.



"Kami melihat kebiasan penonton berubah, terutama Gen-z, yang tumbuh dengan jalan yang berbeda dari yang kita rasakan. Kami memiliki akun tiktok yang bisa dinikmati oleh mereka. Pada pekan lalu kami juga baru saja meluncurkan Official Bundesliga App."



Terakhir, Heyden menjelaskan, pihaknya tengah mengembangkan Next Generation Stadium Experience, di mana setiap fans bisa menikmati pertandingan dengan cara yang berbeda.



"Hampir dua tahun lalu, sekitar Oktober 2019, sebelum Covid ada, kami pertama kali meluncurkan aplikasi 5G di stadion, yang bisa melihat seberapa cepat pemain berlari, berapa banyak sentuhan yang dibuat, siapa saja pemain yang baru masuk, semua itu bisa dinikmati di ponsel masing-masing,"