Klub Barcelona menghadapi dilema nyata terkait masa depan bintangnya Ferran Torres, juara Piala Dunia 2026 bersama Spanyol, yang memasuki tahun terakhir kontraknya dengan klub Catalan itu tanpa tercapainya kesepakatan mengenai perpanjangan, di saat kabar tentang ketertarikan serius dari Paris untuk mendatangkan sang penyerang semakin menguat.

Jurnalis Nil Sola mengungkapkan dalam program "El Larguero" bahwa manajemen Barcelona berniat menunda penyelesaian kesepakatan perpanjangan kontrak Torres hingga September mendatang, setelah dimulainya musim La Liga Spanyol, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan Financial Fair Play yang membatasi pergerakan klub di bursa transfer.

Persoalan finansial memperumit posisi Barcelona, karena klub harus membayar 8 juta euro kepada Manchester City, klub lama sang pemain, ditambah kenaikan gaji Torres dalam kontrak baru, yang membuat pengajuan tawaran resmi saat ini menjadi mustahil akibat pembatasan finansial.

Torres, yang bergabung dengan Barcelona dari Manchester City seharga 55 juta euro, menjadi tumpuan utama di lini serang Blaugrana, terutama setelah kepergian pemain Polandia Robert Lewandowski, yang membuat kehilangannya menjadi pukulan berat bagi klub baik dari sisi teknis maupun finansial.

Nilai sang penyerang asal Valencia itu melambung tinggi setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, di mana ia membawa Spanyol meraih gelar kedua dalam sejarahnya, menjadikannya salah satu penyerang paling diburu di Eropa, hal yang membuka pintu bagi tawaran-tawaran menggiurkan dari klub-klub besar.

Dalam konteks ini, nama Paris Saint-Germain muncul sebagai kandidat terkuat untuk merebut Torres dari Barcelona, di mana pelatih Luis Enrique, yang sebelumnya pernah melatih sang pemain di timnas Spanyol, berupaya memperkuat lini serangnya dengan seorang bintang yang memiliki fleksibilitas luar biasa dan kemampuan bermain di berbagai posisi.

Namun, sumber-sumber radio "Cadena SER" menegaskan bahwa Paris Saint-Germain belum mengajukan tawaran resmi apa pun kepada Barcelona hingga saat ini, meski ketertarikan dari pihak Paris terlihat jelas, di saat klub Catalan itu bersikeras untuk tidak menjual pemainnya dengan harga murah.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa Barcelona ingin memperpanjang kontrak Torres dan memperbaiki syarat finansialnya, tetapi tanpa memberikan kontrak selayaknya bintang besar, di mana sang pemain akan menerima kompensasi finansial yang sesuai dengan posisinya sebagai pemain inti tim, dan bukan setingkat bintang-bintang besar.

Dengan Torres memasuki tahun terakhir kontraknya, ia kini bisa bernegosiasi sebagai pemain bebas dengan klub lain mana pun mulai Januari 2027, hal yang menempatkan Barcelona dalam perlombaan dengan waktu untuk menuntaskan situasi ini sebelum terlambat.

Musim mendatang menjadi musim keenam Torres bersama Blaugrana, dalam perjalanan karier yang diwarnai banyak pasang surut, tetapi Piala Dunia terakhir mengembalikannya ke sorotan dengan kuat, menjadikannya salah satu isu terpanas dalam bursa transfer musim panas saat ini.