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Mikel Arteta menegaskan Arsenal harus fokus menjuarai Liga Primer di lapangan, bukan mengandalkan hukuman atas 114 pelanggaran aturan keuangan Manchester City. Dengan banding atas putusan bersalah itu diperkirakan berlangsung bulan depan, pelatih Arsenal berharap persoalan di luar lapangan tidak membayangi pertandingan hari Minggu.

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Arteta fokus merebut trofi di lapangan

Manchester City datang ke London utara di tengah sorotan setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Liga Primer dalam periode sembilan tahun hingga 2018. Sanksi yang mungkin dijatuhkan berkisar dari pengurangan poin dalam jumlah besar hingga pengusiran dari liga atau denda dengan nilai tertinggi dalam sejarah. Ketika ditanya apakah Arsenal bertekad merebut gelar di lapangan, bukan melalui pengurangan poin lawan, Arteta menjawab dengan tegas.

"Hanya itulah yang harus menjadi fokus dan tempat kami mencurahkan energi. Tidak ada yang lain," kata Arteta menjelang laga melawan City.

Arteta berharap kasus City tidak membayangi laga besar

City menyatakan tidak bersalah dan sidang banding dijadwalkan berlangsung bulan depan. Sementara itu, bandar taruhan dan pengamat mempertanyakan dampak ketidakpastian di luar lapangan terhadap persaingan gelar. Arteta mengakui prosesnya belum selesai, tetapi ingin pertandingan itu sendiri menjadi pusat perhatian.

"Saya berharap itu tidak terjadi karena prosesnya juga masih berjalan, belum selesai, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi," jelas Arteta. "Jadi, tidak. Saya pikir ketika ada dua tim dengan level seperti sekarang, dengan para pemain berkualitas di lapangan, ini adalah pertandingan besar yang patut dinikmati."

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Laga kandang penting saat Arsenal membidik keunggulan sembilan poin

Arsenal memuncaki klasemen dengan keunggulan enam poin atas City yang berada di posisi ketiga. Kemenangan di kandang akan memperlebar jarak itu menjadi sembilan poin. Arteta menegaskan kemenangan atas rival di Stadion Emirates sangat berarti, bahkan pada bulan November.

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"Saat kami memainkan laga kandang melawan tim-tim besar, pertandingan itu menjadi krusial dalam persaingan gelar. Kami tahu betapa pentingnya laga-laga kandang itu untuk menciptakan perbedaan," katanya. "Kami tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan lawan; kami hanya perlu menampilkan versi terbaik diri kami."

Taruhan besar sebelum sidang banding bulan depan

Meski banding City bulan depan dapat mengubah gambaran persaingan di klasemen Liga Primer, tujuan terdekat Arteta adalah menjaga momentum Arsenal di kandang.

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Kemenangan pada hari Minggu akan memberi sang juara bertahan kendali maksimal menjelang jadwal padat pada musim dingin.