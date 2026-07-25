Klub Zamalek dari Mesir mengumumkan pada Sabtu malam bahwa mereka secara resmi telah memperoleh lisensi untuk berpartisipasi di Liga Champions Afrika.

Zamalek bersiap untuk tampil di Liga Champions Afrika setelah menjuarai gelar Liga Utama Mesir pada musim lalu.

Zamalek merilis sebuah pernyataan melalui akunnya di situs X, dengan judul "Persetujuan lisensi partisipasi Zamalek di Liga Champions menjadi jawaban bagi para peragu, dan yang menjadi ukuran adalah tindakan, bukan ucapan".

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Konfederasi Sepak Bola Afrika telah menyetujui perolehan lisensi partisipasi Zamalek di Liga Champions, setelah klub berjuluk Putih itu memenuhi seluruh syarat dan ketentuan.

Pernyataan itu melanjutkan, "Zamalek telah menyerahkan seluruh berkas dan dokumen yang diperlukan kepada komite lisensi klub yang dipimpin oleh Penasihat Mahmoud Abdeen, yang kemudian meninjau berkas tersebut secara menyeluruh sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Pernyataan itu menegaskan bahwa komite lisensi menangani berkas tersebut dengan penuh netralitas dan transparansi, serta menerapkan seluruh prosedur tanpa pilih kasih.

Pernyataan Zamalek menekankan bahwa perolehan lisensi Afrika ini menjadi jawaban bagi para peragu, seraya menegaskan bahwa klub telah memilih diam sepanjang periode yang lalu dan lebih memilih bekerja dengan tenang, jauh dari kontroversi, hingga seluruh prosedur dirampungkan dan kepastian atas posisi klub terjamin.

Pernyataan itu ditutup dengan, "Yang terpenting pada akhirnya adalah tindakan, bukan ucapan, dan bahwa tujuannya selalu untuk menyelesaikan berkas ini dengan cara yang pantas bagi nama dan sejarah Zamalek".