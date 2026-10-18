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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

BUKO Stadion dikosongkan sepenuhnya oleh polisi segera setelah laga Telstar kontra Feyenoord: ini alasannya

Stadion BUKO di Velsen-Zuid langsung dievakuasi atas perintah polisi setelah peluit akhir berbunyi pada Sabtu malam, seperti dilaporkan antara lain oleh ESPN.

Pada Sabtu malam, Stadion BUKO menjadi tempat berlangsungnya pertarungan sengit antara Telstar dan Feyenoord. Tim asal Rotterdam itu akhirnya menang 4-3.

Begitu peluit akhir berbunyi, polisi langsung mulai mengevakuasi semua orang di stadion. Setelah konferensi pers, seluruh stadion dikosongkan.

Polisi setempat kemudian memasang garis pembatas di sekeliling stadion, dan sebuah tim spesialis tiba di lokasi. Mereka memeriksa bom asap yang berada di bawah tribune.

Tak lama setelah tengah malam, bom asap itu diamankan dan Stadion BUKO kembali dinyatakan aman untuk diakses, menurut keterangan polisi.

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