Arsenal juga memenangi laga keduanya di musim Premier League ini. Di Birmingham, klub London itu menang 1-0 atas Aston Villa berkat gol Bukayo Saka.

Pekan lalu, Arsenal memulai musim baru dengan kemenangan kandang 3-0 atas tim promosi Coventry City. Sementara itu, Aston Villa justru kalah telak: 4-0 saat bertandang ke markas Brighton & Hove Albion.

Di kandang sendiri, tim asuhan manajer Unai Emery ingin membalas kekalahan besar tersebut. Mereka melakukannya dengan antara lain memainkan Ian Maatsen dan pemain baru Nicolas Jackson, yang diharapkan bisa membuat Ollie Watkins terlupakan, sebagai starter.

Sebelum turun minum, Arsenal lebih dominan, tetapi peluang terbesar justru menjadi milik Emiliano Buendía. Penyerang itu melihat percobaannya membentur mistar.

Seperempat jam setelah awal babak kedua, Arsenal sempat tampak akan mendapatkan penalti setelah pelanggaran terhadap Saka. Namun, VAR membatalkan keputusan itu karena pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Arsenal pun harus puas dengan tendangan bebas, yang tidak membuahkan hasil.

Tidak lama kemudian, gol akhirnya datang. Riccardo Calafiori meluncurkan bola ke depan gawang, lalu Saka mendorongnya melewati garis: 0-1 untuk tim tamu.

Keunggulan itu tak lagi benar-benar dilepas Arsenal. Bahkan, Aston Villa tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang laga, sehingga David Raya nyaris tidak perlu bekerja keras untuk menjaga gawangnya tetap nirbobol.