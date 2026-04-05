Bukan Yamal... Hanya satu pemain yang tampil bersama Barcelona asuhan Flick dalam laga melawan Atlético Madrid

Sejak memulai kariernya bersama Barcelona pada musim lalu, pelatih asal Jerman Hans Flick telah menghadapi Atlético Madrid sebanyak 8 kali, dengan pertemuan terakhir terjadi pada Sabtu lalu dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Barcelona berhasil mengalahkan Atlético Madrid di menit-menit akhir di Stadion Metropolitano dengan skor 2-1, sehingga memperkuat posisinya di puncak klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 7 poin penuh dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua.

Barcelona bersiap menghadapi Atlético Madrid dalam dua pertandingan baru di perempat final Liga Champions, dengan pertandingan leg pertama di Stadion Camp Nou pada Rabu mendatang, sementara leg kedua akan digelar pada Selasa berikutnya.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya menyebutkan bahwa Flick menghadapi Atlético Madrid dalam delapan pertandingan terakhir dengan susunan pemain yang berbeda-beda, kecuali satu pemain yang tampil bersama Barça di semua pertandingan tersebut.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pemain tersebut adalah bek muda Pau Kubarsi, yang diperkirakan akan memimpin pertahanan Barcelona dalam dua pertandingan Liga Champions tersebut.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Koundé, Balde, dan Pedri sebenarnya bisa saja tampil di semua pertandingan, namun cedera menghalangi hal itu, sementara Lamine Yamal absen pada pertandingan pertama karena cedera.

Pada musim lalu, Kubarsi menjadi starter dalam dua pertandingan La Liga serta Copa del Rey, dan selalu bermain bersama Inigo Martinez.

Demikian pula pada musim ini, Kubarsi menjadi starter dalam dua pertandingan liga dan dua pertandingan piala, dengan catatan ia bermain bersama Gerard Martin dalam tiga kesempatan dan bersama Eric Garcia dalam satu kesempatan.

Dalam delapan pertandingan terakhir, di mana Flick memimpin Barcelona, tim Catalan itu menang atas Madrid lima kali, kalah dua kali, sementara satu pertandingan berakhir imbang.

