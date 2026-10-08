Bintang Spanyol, David Silva, mengungkap kandidat mengejutkan untuk memenangi Ballon d'Or 2026, sembari menyampaikan pandangannya mengenai persaingan gelar La Liga musim ini antara Barcelona dan Real Madrid.

David Silva menghibur kita semua dengan bakat sepak bolanya hingga pensiun pada musim panas 2023, di mana pemain berusia 40 tahun asal Kepulauan Canary ini menjalani karier sepak bola yang sukses bersama Valencia, Manchester City, dan Real Sociedad, selain membela timnas Spanyol antara tahun 2006 dan 2018.

Dan setelah tiga tahun pensiun, kini ia mengumumkan bahwa dirinya akan bermain untuk klub Supreme Chatan di Hong Kong, hanya untuk satu pertandingan saja.

Silva mengungkap, dalam program "El Partidazo" di radio "Cope", tentang kandidat pilihannya untuk penghargaan Ballon d'Or, di mana ia meyakini penghargaan itu seharusnya jatuh kepada seorang pemain Spanyol.

Silva memilih Fabian Ruiz, gelandang Paris Saint-Germain saat ini, untuk memenangi Ballon d'Or.

Ia melanjutkan: "Bagi saya, kerja tim adalah yang terpenting, karena tanpa itu kemenangan tidak mungkin diraih. Tapi baiklah, jika saya harus memberikannya kepada seseorang, maka itu adalah Fabian, karena ia memenangi gelar terbanyak dalam dua tahun terakhir. Ia telah menjadi pemain penting bagi Paris Saint-Germain lalu bagi timnas. Ia tidak mendapat apresiasi yang cukup, saya tidak tahu alasannya, karena ia pemain hebat. Saya sangat mengaguminya, dan ia telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan tenang."

Ia menambahkan: "Rodri sudah memenanginya; kalau tidak, saya pasti akan menyebut namanya juga."

Terkait Real Madrid dan kemungkinan menutup jarak enam poin yang memisahkannya dari Barcelona serta memenangi liga, jawabannya tegas: "Jika Barcelona terus seperti ini, maka itu akan mustahil."

Ia melanjutkan: "Mereka bermain dengan level yang sangat tinggi, dan menampilkan performa luar biasa selama bertahun-tahun bersama pelatih ini (Flick), serta telah memperkuat skuadnya dengan sangat baik. Jika mereka terus berada di level ini, mereka tidak akan punya pesaing."

Di samping itu, ia menegaskan bahwa Real Madrid tetaplah Real Madrid: "Mereka tidak boleh pernah diremehkan karena memiliki pemain-pemain hebat, dan jika mereka menjaga kedekatan level hingga akhir liga, mereka bisa bersaing. Tapi saya tegaskan, jika Barcelona terus berada di level ini, saya tidak yakin akan hal itu."