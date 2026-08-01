Seorang pelatih asal Spanyol semakin dekat untuk menangani Al Ahli Saudi pada musim mendatang, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Jaissle telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, kemarin dulu Kamis, guna menangani Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Sejak kepergian Jaissle, nama Al Ahli dikaitkan dengan sejumlah pelatih, yang paling menonjol di antaranya adalah pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez, pelatih asal Belanda Arne Slot, serta trio asal Portugal; Vitor Pereira, Nuno Santo, dan Sergio Conceicao.

Jurnalis terpercaya Santi Ona mengungkap sebuah nama baru yang masuk dalam daftar kandidat Al Ahli, yakni pelatih asal Spanyol Marcelino, mantan direktur teknik klub Villarreal.

Ona mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa negosiasi antara Al Ahli dan Marcelino berada pada tahap lanjut, setelah pelatih asal Spanyol itu menyetujui untuk menangani tim pada musim mendatang.

Pria berusia 60 tahun tersebut memiliki perjalanan kepelatihan yang gemilang, yang dimulai sekitar 30 tahun lalu, dan sebagian besar dijalaninya di Liga Spanyol, kecuali sebuah pengalaman singkat bersama Marseille pada 2023.

Sepanjang perjalanan tersebut, Marcelino menangani sejumlah tim terkuat Spanyol, seperti Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao, Sevilla, dan Real Zaragoza.

Pelatih asal Spanyol itu hanya meraih dua gelar di level tinggi, yakni Copa del Rey 2019 bersama Valencia, dan Piala Super Spanyol 2021 bersama Athletic Bilbao.

Para pendukung Al Ahli berharap Marcelino menjadi pengganti yang layak bagi Jaissle yang bertahan selama 3 tahun sebagai pucuk pimpinan teknik tim Saudi tersebut, dan selama itu meraih gelar Liga Champions Elite Asia dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.