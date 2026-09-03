Absennya secara mendadak menyebabkan gelandang Belanda milik Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders, menepi dari skuad tim pada pertandingan melawan Al-Diriyah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah akan bertandang ke markas Al-Diriyah, sebentar lagi, di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan kelima Liga Roshn.

Sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, klub Al-Qadsiah secara mengejutkan mengumumkan absennya Reijnders dari laga tersebut, akibat kondisi khusus yang tidak diungkapkan.

Gelandang Belanda itu bergabung dengan Al-Qadsiah pada periode transfer musim panas saat ini, datang dari Manchester City, dalam kesepakatan yang nilainya mencapai 61 juta euro, menurut yang diungkapkan laporan-laporan media.

Sejak saat itu, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 3 pertandingan bersama tim asal wilayah timur itu, melawan Al-Ittihad, Neom, dan Al-Faisaly, serta berhasil mencetak satu-satunya gol, tanpa menciptakan satu pun assist sejauh ini.