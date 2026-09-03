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Bukan urusan teknis maupun administratif: absen mengejutkan yang menjauhkan Rijnders dari Al-Qadsiah

Al Diriyah vs Al Qadsiah
Al Diriyah
Al Qadsiah
Saudi Pro League
T. Reijnders
Arab Saudi
Belanda

Apa penyebabnya?

Absennya secara mendadak menyebabkan gelandang Belanda milik Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders, menepi dari skuad tim pada pertandingan melawan Al-Diriyah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah akan bertandang ke markas Al-Diriyah, sebentar lagi, di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan kelima Liga Roshn.

Sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, klub Al-Qadsiah secara mengejutkan mengumumkan absennya Reijnders dari laga tersebut, akibat kondisi khusus yang tidak diungkapkan.

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Gelandang Belanda itu bergabung dengan Al-Qadsiah pada periode transfer musim panas saat ini, datang dari Manchester City, dalam kesepakatan yang nilainya mencapai 61 juta euro, menurut yang diungkapkan laporan-laporan media.

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
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Al Ahli
AHL
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ALF
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Sejak saat itu, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil dalam 3 pertandingan bersama tim asal wilayah timur itu, melawan Al-Ittihad, Neom, dan Al-Faisaly, serta berhasil mencetak satu-satunya gol, tanpa menciptakan satu pun assist sejauh ini.

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