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عمار الغامدي مهاجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
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Bukan Top Skor Al-Ittihad: Vicente Memanfaatkan Talenta Liga Elite Joey Melawan Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Arab Saudi

Penguatan istimewa untuk "Macan"

Pelatih kepala tim Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, memutuskan untuk memanfaatkan talenta Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) saat menghadapi Abha di Liga Roshn.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Abha, besok Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, pada pekan kedua belas Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi, Alaa Said, mengatakan bahwa Wissing memutuskan menambahkan Suhaib Hossawi, pemain tim Al Ittihad U-21, ke dalam daftar tim utama yang menjalani pertandingan melawan Abha untuk pertama kalinya pada musim ini.

Hossawi menyita banyak perhatian setelah penampilan menawan yang ia tunjukkan pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana ia memiliki kaki kiri yang ajaib, serta mahir bermain di posisi sayap kanan.

Pertandingan berikutnya
ABH

ABH

Saudi Pro League

30 Okt 2026

ITT

ITT

Al Ittihad U21

Al Ittihad U21

Jawwy Elite League U-21

01 Nov 2026

Al Ahli U21

Al Ahli U21

Pemain muda itu membantu timnya menduduki puncak klasemen pada musim ini di Liga Saudi U-21, dengan torehan 22 poin, dari 7 kemenangan dan satu kali imbang, unggul 4 poin atas Al Ahli yang menempati peringkat kedua.

Perlu diingat bahwa tim Al Ittihad U-21 memiliki talenta lain yang mencuri perhatian selama dua musim terakhir Liga Joy Elite, yaitu penyerang Ammar Al Ghamdi, pencetak gol terbanyak ketiga di kompetisi tersebut dengan torehan 7 gol, terpaut satu gol di belakang Mohammed Al Issa dan Musa Adam, bintang Al Ittifaq dan Al Ahli secara berurutan.

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