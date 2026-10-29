Pelatih kepala tim Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, memutuskan untuk memanfaatkan talenta Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) saat menghadapi Abha di Liga Roshn.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Abha, besok Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, pada pekan kedua belas Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi, Alaa Said, mengatakan bahwa Wissing memutuskan menambahkan Suhaib Hossawi, pemain tim Al Ittihad U-21, ke dalam daftar tim utama yang menjalani pertandingan melawan Abha untuk pertama kalinya pada musim ini.

Hossawi menyita banyak perhatian setelah penampilan menawan yang ia tunjukkan pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana ia memiliki kaki kiri yang ajaib, serta mahir bermain di posisi sayap kanan.

Pemain muda itu membantu timnya menduduki puncak klasemen pada musim ini di Liga Saudi U-21, dengan torehan 22 poin, dari 7 kemenangan dan satu kali imbang, unggul 4 poin atas Al Ahli yang menempati peringkat kedua.

Perlu diingat bahwa tim Al Ittihad U-21 memiliki talenta lain yang mencuri perhatian selama dua musim terakhir Liga Joy Elite, yaitu penyerang Ammar Al Ghamdi, pencetak gol terbanyak ketiga di kompetisi tersebut dengan torehan 7 gol, terpaut satu gol di belakang Mohammed Al Issa dan Musa Adam, bintang Al Ittifaq dan Al Ahli secara berurutan.