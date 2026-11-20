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Legenda Manchester United Ashley Young memberikan gambaran realistis tentang kondisi klub saat Mauricio Pochettino memulai masa tugasnya di Old Trafford. Mantan pemain sayap itu menilai pelatih asal Argentina tersebut adalah sosok yang tepat, tetapi menegaskan masalah dalam skuad jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan manajer.

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United tunjuk Pochettino di tengah krisis degradasi

Manchester United berada di zona degradasi Liga Primer setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan di bawah mantan manajer Michael Carrick. Klub menunjuk Pochettino untuk menghentikan kemerosotan dan menyelamatkan musim yang tersendat.

Berbicara di London pekan ini saat peluncuran Panini EFL 2026-27 Official Sticker Collection, mantan pemain sayap United, Young, meminta semua pihak bersabar menyusul kedatangan pelatih asal Argentina itu. Meski meyakini kemampuan Pochettino, Young mengingatkan bahwa ketidakstabilan selama bertahun-tahun tidak bisa diatasi dalam semalam.

Young minta kesabaran untuk membangun kembali United dalam jangka panjang

EFL/Panini

Saat dimintai pendapat tentang penunjukan Pochettino, Young menunjuk masa kepelatihan sang pelatih di Tottenham yang membawa perubahan sebagai bukti kualitasnya. Namun, ia menekankan bahwa untuk mengulanginya di Old Trafford, Pochettino membutuhkan dukungan petinggi klub selama beberapa tahun.

"Menurut saya, jika melihat apa yang ia capai di Tottenham, ia menunjukkan dengan jelas kemampuannya," kata Young. "Ia membawa mereka dari luar jajaran tim papan atas hingga rutin bersaing di Liga Champions, mencapai final Liga Champions, dan meraih trofi domestik. Ia punya rekam jejak untuk melakukan hal itu di Manchester United.

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"Hal terpenting bagi Pochettino adalah keselarasan. Di Tottenham, ia mendapat dukungan dewan klub dan bisa mendatangkan pemain, melepas pemain, serta membangun skuad sesuai visinya. Manchester United membutuhkan perombakan besar dan itulah yang ingin ia lakukan jika ia datang.

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"Ini bukan solusi instan. Pada awalnya, performa para pemain mungkin meningkat karena mereka semua ingin membuat manajer baru terkesan. Namun, untuk membentuk tim berintensitas tinggi seperti yang ia inginkan, mendatangkan pemain yang tepat, dan kembali mendapat dukungan penuh suporter, dibutuhkan beberapa periode bursa transfer dan beberapa musim."

Kesatuan petinggi dan perombakan skuad diperlukan untuk meniru Villa

Young juga mengkritik anggota skuad yang tampil di bawah standar dan meminta para pengambil keputusan United meniru dukungan yang kompak bagi Unai Emery di Aston Villa.

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"Menurut saya ada sejumlah faktor," kata Young saat ditanya apa yang salah di Old Trafford. "Sudah cukup lama klub ini tampak tidak sepenuhnya sejalan. Ada pemain di sana yang mungkin seharusnya tidak berada di sana, dan ada bagian skuad yang masih perlu diperkuat.

"Jika melihat struktur yang melibatkan Jason Wilcox, Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe, dan keluarga Glazer, rasanya semua pihak perlu bergerak ke arah yang sama. Jika keadaan tidak membaik di bawah manajer seperti Pochettino, pihak lain juga harus dimintai pertanggungjawaban.

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"Sudah terlalu banyak manajer yang gagal, dan itu biasanya menandakan masalahnya lebih dalam daripada sekadar siapa yang duduk di kursi pelatih. Jika melihat sosok seperti Unai Emery di Aston Villa, ia sejalan dengan para pemilik klub, semua orang mendukung visinya, dan mereka mendukungnya di bursa transfer. Itulah yang dilakukan klub-klub sukses."

Ujian berat menanti Pochettino di Anfield

Pochettino langsung menghadapi ujian pada laga debutnya dengan membawa skuad yang tengah kekurangan kepercayaan diri ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, penghuni peringkat keempat. Lawatan ke salah satu markas tersulit dalam sepakbola Inggris itu akan menunjukkan apakah manajer baru tersebut mampu memicu peningkatan performa jangka pendek yang disebut Young.

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Dengan United terpuruk di zona degradasi setelah masa tugas permanen Carrick yang berakhir buruk, meraih poin secepatnya sangat penting untuk meredakan kekhawatiran akan degradasi sebelum Pochettino dapat mulai merombak skuad pada periode-periode bursa transfer mendatang.

Ashley Young berbicara saat peluncuran Panini EFL 2026/27 Official Sticker Collection di London. Koleksi ini kini tersedia di toko-toko di seluruh negeri dan secara daring melalui Panini.co.uk.