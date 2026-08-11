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Arne SlotGetty

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Bukan Soal Gaji: Slot Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Penolakannya Melatih Belanda

Transfers
Netherlands
Liverpool
A. Slot
R. Koeman
Belanda
Inggris

Mantan pelatih Liverpool memecah keheningan

Mantan pelatih klub Liverpool, Arne Slot, mengungkap alasan sebenarnya di balik penolakannya atas kesempatan melatih timnas Belanda.

Pelatih yang meraih gelar Liga Primer Inggris dua musim lalu bersama Liverpool itu sempat menjalani negosiasi untuk menangani timnas Belanda setelah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Liverpool pada musim panas, tetapi ia menarik diri dari persaingan tersebut.

Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, akan meninggalkan jabatannya setelah Piala Dunia 2026, dan Slot menjadi kandidat favorit banyak pihak karena ia tengah menganggur.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Slot menolak kesempatan itu karena gaji yang ditawarkan dan durasi kontrak, tetapi pelatih berusia 47 tahun itu mengungkap alasan yang sebenarnya. 

Slot berujar melalui surat kabar Belanda "Voetbal International": "Selama beberapa pekan terakhir, terutama beberapa hari terakhir, muncul berbagai laporan mengenai timnas Belanda, yang menyebutkan bahwa saya menarik diri dari proses ini setelah negosiasi panjang, termasuk yang berkaitan dengan gaji dan durasi kontrak."

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Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Spekulasi tersebut tidak benar. Kami sama sekali belum sampai pada tahap pembicaraan itu."

Ia melanjutkan: "Pada titik ini dalam perjalanan karier saya, saya lebih memilih berada di lapangan latihan bersama para pemain tim saya setiap hari. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama timnas. Karena itulah saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan dan tidak memulai negosiasi mengenai bentuk kontrak yang mungkin ditawarkan."

Ia menutup pernyataannya: "Suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara saya sebagai pelatih nasional suatu hari nanti. Namun, ini bukanlah waktu yang tepat bagi saya." 

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