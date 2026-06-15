Bukan Sipke Hulshoff, melainkan Giovanni van Bronckhorst yang akan menjadi pelatih kepala resmi Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst (51) akan segera diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Feyenoord, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada hari Senin. Sipke Hulshoff akan menjadi asisten ikon klub tersebut di De Kuip.

Kemungkinan besar Feyenoord akan menunjuk Van Bronckhorst sebagai pelatih kepala resmi, namun dalam praktiknya ia akan bekerja sebagai duet bersama Hulshoff.

Feyenoord ingin segera memperkenalkan Van Bronckhorst dan Hulshoff, sehingga mereka sudah bisa memimpin tim sejak awal musim baru.