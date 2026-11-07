Jurnalis Arab Saudi Khalid Al-Shenaif melancarkan serangan tajam kepada pelatih asal Belanda Marino Pusic, direktur teknik Al-Ahli, dengan membebankan kepadanya tanggung jawab atas menurunnya performa tim, serta memunculkan kejutan terkait sikapnya terhadap sejumlah pemain menjelang pertandingan berat melawan Al-Shabab.

Al-Ahli tengah menjalani masa sulit di bawah kepemimpinan Pusic, setelah menelan kekalahan telak dari Al-Shabab dengan skor 1-6, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Al-Sadd dari Qatar, sehingga kritik yang ditujukan kepada sang pelatih pun kian meningkat, di tengah tuntutan dari suporter dan media untuk mengakhiri petualangannya bersama tim.

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Al-Shenaif mengatakan, dalam penampilannya pada program "Dawrina Ghair", bahwa Pusic menjadi penyebab hancurnya Al-Ahli, seraya mengungkapkan bahwa kiper asal Senegal Edouard Mendy dan pemain Brasil Galeno telah pulih dari cedera sebelum pertandingan melawan Al-Shabab, namun sang pelatih memutuskan untuk tidak memainkan keduanya dalam laga tersebut.

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Jurnalis Arab Saudi itu menambahkan bahwa hal tersebut menimbulkan tanda tanya, terutama karena kedua pemain itu tampil sangat mengesankan selama pertandingan melawan Al-Sadd dari Qatar, dan menilai bahwa absennya mereka pada laga melawan Al-Shabab merupakan keputusan yang memerlukan penjelasan dari tim pelatih.

Al-Shenaif melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap pilihan-pilihan Pusic, terutama ketergantungannya pada penyerang Artem Bondarenko, dengan mengatakan: "Direktur teknik yang mengandalkan Artem Bondarenko bagi saya pada dasarnya bukanlah seorang pelatih, dan saya berharap ia pergi."

Pernyataan-pernyataan ini menempatkan masa depan Pusic di bawah tekanan yang semakin besar, di tengah menurunnya hasil-hasil pertandingan dan hilangnya stabilitas teknik tim, sementara pertanyaan-pertanyaan kian bertambah seputar kemampuan pelatih asal Belanda itu untuk meluruskan arah dan meyakinkan manajemen Al-Ahli agar memberinya kesempatan baru, atau justru mengarah pada perubahan tim pelatih dalam waktu dekat.