"Bukan sekadar sebuah kanal": bagaimana layar Real Madrid berubah menjadi bom waktu di LaLiga?

Konfrontasi antara La Liga dan Real Madrid, khususnya antara Javier Tebas dan Florentino Perez, tak pernah mereda di tengah perseteruan yang terus berlanjut di antara kedua pihak. Perseteruan itu memasuki babak baru pada Jumat lalu, setelah presiden La Liga menyamakan cara kerja saluran televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda Nazi. Klub pun merespons dengan menuntut pengunduran dirinya secara langsung, sebelum Tebas melancarkan serangan balasan dengan menuduh para lawannya berupaya mengintimidasi dirinya.

Tebas menegaskan bahwa jabatannya menuntut independensi, bukan sikap pasif terhadap apa yang ia sebut sebagai ketidakadilan, dan bukan diam menghadapi serangan berulang serta merendahkan yang dilancarkan saluran televisi Real Madrid.

Sebaliknya, klub menilai pernyataan presiden La Liga itu menghina dan berbahaya, serta mencemarkan reputasi klub, manajemennya, dan salurannya.

Saluran televisi Real Madrid, "RMTV", berubah menjadi salah satu arena utama perseteruan ini, setelah klub menggunakannya untuk mengecam apa yang mereka anggap sebagai serangan berkelanjutan terhadap mereka, meliputi kasus Negreira, keputusan-keputusan perangkat pertandingan, serta sikap La Liga, termasuk soal jadwal pertandingan.

Sementara Real Madrid menganggap salurannya sebagai sarana untuk membela diri, klub dan institusi lain melihatnya telah berubah menjadi alat untuk menyerang dan memengaruhi para pengadil.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Kritik tidak dimulai dengan eskalasi terbaru ini, sebab saluran tersebut telah menjadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun. Atletico Madrid merupakan salah satu klub pertama yang menyerang gayanya, dengan menuduhnya berdampak negatif pada kompetisi dan menciptakan atmosfer yang menekan para pengadil.

Tebas juga mempertanyakan sejauh mana praktik saluran itu sejalan dengan aturan fair play, dengan mempertanyakan apakah saluran tersebut semestinya diberi lisensi nasional. Ia menyoroti bahwa laporan-laporan yang mendahului pertandingan, beserta ungkapan dan potongan gambar hitam putih yang dimuatnya, menimbulkan pertanyaan mengenai sifat peran yang dijalankannya.

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memastikan bahwa praktik-praktik tersebut benar-benar memengaruhi kompetisi, atau menentukan niat Real Madrid di balik penyebaran materi-materi itu.

Krisis meningkat pada 2024, ketika muncul berbagai langkah untuk menghadapi apa yang dianggap klub dan institusi sebagai pelanggaran oleh saluran tersebut, mulai dari tuntutan peninjauan lisensinya hingga pengaduan resmi terhadap kontennya.

Sevilla menjadi salah satu klub paling menonjol yang mengadu ke Komite Disiplin, dengan menilai bahwa praktik-praktik tersebut merugikan sepakbola Spanyol, mempertanyakan integritas kompetisi dan kehormatan para pengadil, serta bertujuan memengaruhi pengadil tertentu sebelum memimpin pertandingan.

Pengaduan Sevilla berujung pada dibukanya sebuah investigasi, namun tidak menghasilkan sanksi, sehingga saluran Real Madrid melewati ujian hukum pertamanya tanpa tindakan disipliner terhadap mereka.

La Liga melanjutkan langkah-langkahnya melalui pengadilan umum, di luar kerangka olahraga.

Meski perkara itu awalnya ditolak dengan dasar kebebasan berekspresi, Pengadilan Administratif Pusat Nomor 4 di Madrid membukanya kembali pada 2025, menurut apa yang diumumkan Tebas kemudian, tanpa adanya perkembangan baru yang diumumkan terkait perkara tersebut sejak saat itu.

Kemarahan meluas ke klub-klub lain dan para pengadil, dan tampak jelas selama pertemuan besar pertama yang digelar Rafael Louzan, presiden Federasi Sepakbola Spanyol, bersama klub-klub divisi pertama dan kedua serta para perwakilan perangkat pertandingan.

Dalam pertemuan itu, Jose Maria del Nido Carrasco, presiden Sevilla, serta Enrique Cerezo dan Miguel Angel Gil Marin dari Atletico Madrid, muncul sebagai suara-suara paling lantang yang menuntut saluran tersebut dimintai pertanggungjawaban dan praktiknya dihentikan.

Tebas secara terbuka bergabung dengan pihak-pihak yang menuntut Real Madrid dihukum karena potongan-potongan video salurannya, namun langkah-langkah tersebut tidak berhasil menjatuhkan sanksi kepada klub.

Ketajaman perselisihan ini tidak mereda bahkan setelah terjadi perubahan kepemimpinan Komite Teknis Perangkat Pertandingan, melainkan justru mencapai puncaknya pada Mei lalu, ketika Florentino Perez meningkatkan kritiknya terhadap kepemimpinan pertandingan, dengan menyatakan bahwa Real Madrid telah diperlakukan tidak adil selama bertahun-tahun, dan menyebut bahwa klub kehilangan gelar serta poin karena apa yang ia sebut sebagai korupsi sistemik dalam sistem perangkat pertandingan.

Perez mengatakan bahwa timnya telah dirampas gelar-gelar di La Liga, dan menambahkan bahwa para pengadil sendiri masih melakukan kesalahan yang sama, dengan menyatakan bahwa timnya kehilangan antara 16 dan 18 poin selama musim tersebut.

Pernyataannya memicu langkah dari pihak-pihak yang mewakili para pengadil, yang mengajukan pengaduan terhadap Real Madrid, presidennya, dan saluran televisinya kepada Komite Anti-Kekerasan dan Komite Disiplin.

Namun Komite Anti-Kekerasan tidak membuka investigasi, sementara surat kabar "AS" melaporkan bahwa Komite Disiplin mengarah pada penutupan berkas tersebut.

Surat kabar itu mengutip sumber-sumber di dalam federasi yang menyebut bahwa menghukum klub karena pernyataan yang disiarkan saluran televisinya tetap menjadi hal yang sangat sulit di bawah aturan yang berlaku saat ini, dan bahwa mengambil tindakan semacam itu mungkin memerlukan perubahan regulasi.

Kesulitan-kesulitan tersebut, menurut sumber yang sama, berpangkal pada perlindungan yang diberikan kebebasan berekspresi, sehingga setiap langkah terhadap saluran itu rentan gagal selama tidak tersedia dasar hukum yang jelas yang memungkinkan penjatuhan sanksi.

Dalam babak terbaru krisis ini, Tebas memicu polemik luas pada Jumat pagi, ketika ia menyamakan cara kerja saluran Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman Nazi, dengan menyoroti apa yang ia sebut sebagai pengulangan sistematis, pembentukan citra musuh, dan penundukan fakta pada narasi tertentu.

Tebas menjelaskan bahwa perbandingannya berkaitan dengan metode propaganda, bukan dengan ideologi Nazi maupun para pendukung Real Madrid, dalam upaya memisahkan kritiknya terhadap cara kerja saluran tersebut dari klub dan para suporternya.

Namun Real Madrid menolak penjelasan tersebut, dan menyebut pernyataannya tidak dapat diterima serta sangat berbahaya, dengan menilai bahwa perbandingan dengan propaganda Nazi bertujuan merusak reputasi klub, manajemennya, dan saluran televisinya.

Dengan demikian, saluran Real Madrid kembali berada di jantung perseteruan antara Tebas dan Perez, setelah kritik yang saling dilontarkan berubah dari perselisihan soal kepemimpinan pertandingan dan pengelolaan kompetisi menjadi konfrontasi terbuka mengenai batas-batas kebebasan berekspresi, tanggung jawab institusi olahraga, dan kemungkinan