Kiper asal Jerman, Manuel Neuer, mencatatkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjadi kiper dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut dengan total 21 pertandingan, mengungguli kiper Prancis Hugo Lloris dengan selisih satu pertandingan, menyusul penampilannya sebagai starter melawan Pantai Gading pada edisi 2026.

Kapten timnas Jerman ini merebut rekor tersebut dari Lloris, yang telah memegang posisi teratas sejak Piala Dunia 2022, setelah kegagalan Jerman di babak awal pada edisi 2018 dan 2022 menghalangi Neuer untuk terus menambah jumlah penampilannya.

Lloris telah menambah rekornya menjadi 20 pertandingan setelah memimpin Prancis meraih gelar juara di Rusia 2018, lalu mencapai final Qatar 2022 yang berakhir dengan kekalahan Les Bleus melalui adu penalti melawan Argentina.

Prestasi Neuer tidak hanya mencerminkan lamanya kariernya, tetapi juga konsistensi luar biasa di puncak sejak penampilan perdananya di Afrika Selatan 2010—saat Jerman finis di peringkat ketiga—melalui gelar juara bersejarah di Brasil 2014, hingga Piala Dunia 2026.

Selama 16 tahun, Neuer mempertahankan posisinya sebagai kiper utama Jerman di bawah kepemimpinan 4 pelatih berbeda, tanpa kehilangan kilauannya atau menyerahkan tahtanya kepada pesaing mana pun.

Neuer bukan sekadar kiper konvensional, melainkan seorang pionir yang mendefinisikan ulang posisi tersebut dengan gaya “libero modern”, di mana ia terkenal karena bermain di luar kotak penalti dan berperan aktif dalam membangun serangan, yang menjadikannya ikon bagi seluruh generasi kiper.

Dan hari ini, ia menambah warisan gemilangnya dengan rekor baru yang menempatkannya sendirian di puncak sejarah penjaga gawang Piala Dunia, mengungguli legenda-legenda abadi seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, Dino Zoff, dan Iker Casillas.

Daftar kiper dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia:

Manuel Neuer - 21 pertandingan (Jerman)

Hugo Lloris - 20 pertandingan (Prancis)

Claudio Taffarel - 18 pertandingan (Brasil)

Sepp Maier - 18 pertandingan (Jerman)

Dino Zoff - 17 pertandingan (Italia)

Fabien Barthez - 17 pertandingan (Prancis)

Iker Casillas - 17 pertandingan (Spanyol)

Peter Shilton - 17 pertandingan (Inggris)