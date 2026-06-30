Bukan sang pelatih... Alasan aneh yang menunda persiapan Al-Nassr menjelang musim baru

Persiapan Al-Nassr untuk musim sepak bola baru 2026-2027 ditunda, namun hal itu bukan karena saat ini tidak ada pelatih yang memimpin tim.

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih Al-Nassr setelah berakhirnya musim lalu, sementara klub Saudi tersebut belum mengumumkan pelatih yang akan memimpin tim pada musim depan hingga saat ini.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa persiapan Al-Nassr untuk musim baru semula dijadwalkan dimulai pada Jumat mendatang, namun ditunda selama 48 jam karena masih dilakukannya pekerjaan pemeliharaan di Stadion Dar Al-Nassr.

Pemusatan latihan akan dimulai di Stadion Al-Nassr di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Minggu mendatang, dan berlangsung selama 9 hari, sebelum berangkat ke kota Abha untuk menjalani pemusatan latihan lainnya selama 9 hari juga, yang akan digelar di Stadion Klub Damak.

Setelah menyelesaikan persiapan di dalam negeri, Al-Nassr akan bertolak ke Portugal untuk menjalani tahap akhir persiapan, yang akan mencakup beberapa pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan untuk musim baru.

Nama “Al-Alamy” dikaitkan dengan penandatanganan kontrak dengan sejumlah pelatih, di antaranya pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Portugal, serta pelatih asal Portugal Abel Ferreira, pelatih klub Palmeiras dari Brasil.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr akan bersaing memperebutkan 4 gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khalifah Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit.