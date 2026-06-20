Bayern Munich asal Jerman telah mengakhiri spekulasi yang semakin memanas mengenai masa depan bintang Prancisnya, Michael Oliessi, dengan menegaskan penolakan tegasnya untuk melepas aset terberharganya, meskipun klub-klub raksasa Eropa tertarik untuk merekrutnya, di saat nilai pasarnya melonjak tajam berkat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, manajemen klub Bavaria tersebut telah memberi tahu klub-klub yang tertarik, terutama Real Madrid dan Paris Saint-Germain, bahwa pemain sayap berbakat itu tidak dijual dengan harga berapa pun, sebagai pesan yang jelas yang mencerminkan tekad Munich untuk mempertahankan salah satu talenta terkemuka di dunia sepak bola.

Olisese telah menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Dunia kali ini; hanya satu pertandingan saja sudah cukup untuk membuktikan apa yang ia tunjukkan sepanjang musim bersama Bayern, menjadikannya pemain yang unik dan harta karun yang tak ternilai harganya di mata manajemen Jerman yang mengelola asetnya dengan sangat profesional.

Dalam langkah yang mencolok, sumber-sumber Jerman menyebutkan bahwa Bayern tidak keberatan mencatatkan sejarah dengan melampaui angka 222 juta euro—rekor yang dibayarkan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan bintang Brasil Neymar dari Barcelona pada 2017—jika ada klub yang ingin bernegosiasi secara serius mengenai transfer Oliisi.

Sementara itu, Real Madrid telah mengajukan tawaran resmi senilai 150 juta euro untuk mendatangkan penyerang Argentina Julian Alvarez, sebuah langkah yang dianggap sebagai penepatan janji kampanye dari Presiden klub Florentino Pérez, yang berupaya memperkuat skuad Los Blancos dengan bintang kelas dunia. Namun, Real Madrid kini menyadari bahwa mendatangkan Oulissi hampir mustahil mengingat sikap tegas Bayern.

Klub asal Jerman tersebut berencana untuk duduk bersama sang pemain dalam waktu dekat guna menegosiasikan ulang kontraknya dan meningkatkan ketentuan finansialnya, di tengah meningkatnya permintaan global terhadapnya dari klub-klub terkemuka Eropa, di mana ia mungkin telah menjadi pemain yang paling diminati di dunia saat ini.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa setiap menit yang dihabiskan Oulisi di lapangan selama Piala Dunia terus meningkatkan nilai pasarnya secara stabil dan pesat, sehingga menjadikan turnamen Piala Dunia sebagai panggung ideal untuk melipatgandakan nilai pemain yang memiliki keterampilan luar biasa dalam mengolah bola.

Meskipun situasinya saat ini tampak tegas, bursa transfer musim panas masih panjang dan terbuka untuk segala kemungkinan, terutama jika sang pemain sendiri bersikeras untuk hengkang. Hal ini mungkin akan menempatkan Bayern di hadapan dilema sulit antara mempertahankan bintang mereka dan keinginan sang pemain untuk menghadapi tantangan baru bersama salah satu raksasa Eropa.