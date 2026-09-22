Pria 38 tahun itu menyoroti absennya sosok-sosok pilar sejati yang punya karakter kuat dalam skuad XXL berisi 44 pemain milik pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp, sekaligus menguatkan tesis mantan manajer Oliver Bierhoff yang ramai diperbincangkan. Kruse meragukan kecocokan pemain 31 tahun milik Bayern Munich itu sebagai figur pemimpin meski mengenakan ban kapten: "Bagi saya, Joshua Kimmich juga bukan pemain pemimpin, meski memakai ban kapten di Bayern."

Kruse menjelaskan pendapatnya dengan definisi kepemimpinan di atas lapangan. "Leadership tidak hanya ditunjukkan lewat ban kapten dan tekel keras, leadership jauh lebih dari itu. Bagi saya, Kimmich bukan orang yang tepat untuk itu," tegas pemain yang 14 kali membela tim nasional tersebut.

Mantan pemain profesional itu melihat salah satu masalah utama ada pada komposisi tim nasional saat ini. Skuad DFB kekurangan karakter-karakter yang menonjol, "karena semuanya sudah dibuat serba rapi".

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Di mana Jürgen Klopp merencanakan peran Joshua Kimmich di tim DFB?

Pelatih tim nasional Klopp tetap memasukkan Kimmich dalam rencananya sebagai pemimpin sentral terlepas dari perdebatan publik, dan menyiapkannya di posisi favoritnya. Di Piala Dunia, pemain Bayern itu terpaksa masih harus mengisi posisi bek kanan, tetapi kini ia akan kembali mengatur lini tengah bertahan.

"Kami melihatnya sebagai gelandang," jelas Klopp. "Kami tidak pernah melakukan percakapan yang membahas dia sebagai bek kanan."

Namun, pelatih tim nasional itu juga menuntut tanggung jawab dari kaptennya untuk tugas-tugas yang akan datang. "Stabilitas hanya datang dari pertahanan, dari cara Anda bekerja secara defensif - dan untuk itu saya membutuhkan setiap individu. Sekarang yang terpenting adalah kami benar-benar menjalaninya. Itu berlaku untuk Jo maupun semua yang lain," jelas Klopp dalam pengumuman skuadnya.