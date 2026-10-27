Ada nama-nama yang jarang muncul di sampul majalah, namun mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah para atlet hebat, dan Alejandro Elorriaga Claraco tetap menjadi salah satunya. Ia adalah seorang dokter olahraga kelahiran Madrid yang tinggal di Kanada selama beberapa dekade, dan menjadi sosok sentral dalam kehidupan Harry Kane, sedemikian rupa hingga penyerang Inggris itu ingin mengenangnya pada momen terpenting dalam kariernya: saat menerima penghargaan Ballon d'Or.

Hubungan di antara keduanya dimulai pada Maret 2020, ketika Kane sedang melewati masa sulit setelah mengalami robekan total pada tendon otot hamstring kiri dalam sebuah pertandingan pada tanggal 1 Januari tahun itu, seperti yang diberitakan oleh surat kabar "Marca".

Cedera itu membutuhkan operasi dan memaksa penyerang Inggris tersebut berhenti bermain saat masih bersama Tottenham. Dalam konteks inilah Elorriaga masuk ke dalam gambaran, seorang pemain profesional yang menghabiskan sebagian besar kariernya jauh dari sorotan sepak bola Eropa.

Sejak saat itu, dokter yang berdomisili di Madrid tersebut menemani pemain internasional Inggris itu dalam persiapan dan pemulihannya, melalui latihan individual yang bertujuan meningkatkan kebugaran fisiknya dan membantunya menanggung tuntutan kompetisi di level tertinggi.

Hubungan ini berlangsung lebih dari enam setengah tahun, dan pemain itu sendiri mengakuinya secara terbuka, di mana Kane menyatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Marca" pada September lalu: "Alejandro memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan saya".

Penyerang Inggris itu lebih gamblang dalam menjelaskan pentingnya kerja sama ini, ketika ia menegaskan: "Kami bekerja sangat keras di balik layar".

Kane menganggap dokter asal Spanyol tersebut sebagai salah satu alasan utama yang memungkinkannya mempertahankan levelnya, menjalani sekian banyak pertandingan, dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pernyataan ini memiliki arti yang istimewa bagi seorang pemain yang mencetak angka-angka golnya terbaik selama masa bermainnya di Bayern Munich.

Siapa Alejandro Elorriaga?

Namun, siapakah pria yang ingin Kane sampaikan terima kasihnya di hadapan dunia sepak bola? Menurut surat kabar Spanyol tersebut, Elorriaga mengelola program akupunktur medis kontemporer di Universitas McMaster di Kanada sejak tahun 1998, di mana ia juga bekerja sebagai profesor klinis di departemen anestesi. Perjalanan kariernya terkait dengan manajemen nyeri dan pemulihan fungsional, dengan fokus khusus pada kebutuhan para atlet profesional.

Ia dikenal karena spesialisasinya, karena ia lebih memilih kerja sehari-hari ketimbang tampil di media. Namanya menonjol berkat hubungannya dengan Kane, serta arti penting yang diberikan pemain itu sendiri terhadap persiapan fisiknya dalam lingkungan sepak bola yang semakin kompetitif, di mana jadwal tidak menyisakan ruang untuk istirahat, dan setiap absen bisa mengacaukan rencana tim. Konsistensi pun menjadi keunggulan yang sangat berharga.

Angka-angka Kane membantu memahami seberapa tenarnya dokter ini, karena pemain Inggris tersebut mengakhiri musim 2025-2026 dengan koleksi 73 gol dalam 65 pertandingan bersama Bayern Munich dan timnas Inggris, yang merupakan musim terbaik dalam kariernya.

Di balik performa istimewa ini terletak bakat, kerja keras, rekan-rekan setim, dan sebuah tim yang memungkinkannya bersinar. Ia sendiri juga menunjuk keberadaan para profesional lain seperti Alejandro Elorriaga, yang peranannya tidak selalu tampak ketika sang penyerang merayakan sebuah gol.



